Genåbning af storcentre: Slut med at bruge bagdøren

For mange butiksejere i storcentre er det nu slut med at drive forretning gennem bagdøren. Det er nemlig nu muligt at holde åbent på helt normal vis i flere storcentre i landet. Ekstra Bladet tog til Farum Bytorv for at få nogle reaktioner

Tirsdag 13. april var en glædelig morgen at vågne op til for mange butiksejere i storcentre. Butikker i storcentre, der er under 15.000 kvadratmeter, behøver nemlig ikke længere holde åbent gennem bagdøren ud mod gaden, som flere ellers har gjort.

Derfor kunne flere butikker i landets storcentre slå dørene op på helt rigtig vis og byde kunderne velkommen.

Ekstra Bladet tog til det nordsjællandske - nærmere betegnet Farum Bytorv - for at høre, hvordan det var.

Mere liv i gangene

Da Ekstra Bladet ankommer, er flere butikker allerede godt i gang med at rulle tøjstativer og display-kasser ud på gangene.

Trine Nelbom ejer tøjbutikken Coolcompany, som sælger tøj til børn og unge, og hun er en af dem, der nu kan holde rigtigt åbent.

- Det er bare helt fantastisk. Vi har glædet os så utrolig meget, siger Trine til Ekstra Bladet.

- Hvad har du glædet dig mest til?

- Liv, udbryder Trine.

Ligesom mange andre butikker i Farum Bytorv har Trines butik ikke været helt lukket siden december. Hun har nemlig haft mulighed for at holde åbent gennem bagdøren, fordi den går direkte ud til gaden.

- Men det er bare ikke det samme. Slet ikke, siger hun.

- Vi får et helt andet liv inde i centeret, når vi alle kan åbne rigtigt.

Trine håber på at se mange af de kunder, som hun har savnet gennem nedlukningen.

Trine Nelbom synes, det har været kedeligt, at centeret har været lukket. Foto: Emil Agerskov

Også butiksejer Henrik Petersen, som ejer Bonnie Dyrecenter i Farum, smiler stort over centerets genåbning.

- Det er virkelig dejligt, at vi kan åbne vores butikker, som vi plejer, siger han.

- Der har været ret stille i mange måneder, men det er forhåbentlig slut nu.

Henrik Petersen er glad for, at der nu kommer mere liv i gangene i Farum Bycenter. Foto: Emil Agerskov

Har glædet sig til genåbning

Ursula Jensen har fri fra arbejde, og hun har valgt at bruge dagen på at shoppe i Farum Bytorv.

Og det er en speciel type butik, hun er ude efter.

- Jeg har glædet mig mest til, at tøjbutikkerne åbner igen, siger hun.

- Så dem skal jeg ud at se på nu.

Ursula Jensen på 35 er ude at kigge på butikker i anledning af genåbningen. Foto: Emil Agerskov

Også for Ellen Farr er det et glædeligt syn, at butikkerne kan åbne.

- Jeg vidste faktisk ikke, at alle kunne åbne i dag, fortalte hun.

- Men det er rigtig dejligt, at der igen kommer liv i bycenteret. Jeg har savnet boghandleren herinde, og jeg har lige købt nogle bøger til mine børnebørn.