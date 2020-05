Genåbning af Zoo: - Jeg er næsten helt høj

Den smukke have på Frederiksberg Bakke åbnede igen for gæster efter lang tids nedlukning. Gæsterne var spændte, og direktøren spruttede af glæde

Der var massere af forventningsfulde gæster og administrerende direktør i København Zoo, Jørgen Nielsen, havde fundet det hele store tandpasta-smil frem, da den 161 år gamle have atter bød gæsterne velkommen for første gang siden corona-nedlukningen.

Og, hvis der er en ting, der ikke har ændret sig - så er det pandaernes populartiet. De to kinesiske pandaer formår stadig at tiltrække sig mange beundringsværdige gæster.

Pandaernes popularitet kan selv ikke corona pille ved. Foto: Linda Johansen

Vejret matchede på ingen måde den gode stemning på en lidt grå og overskyet lørdag morgen i København.

Glade gæster

Glæden var ikke til at tage fejl af. En af de første familie, der trådte ind i den smukke have, var familien Siemonsen. De valfartede til Zoologisk Have af en helt specielt årsag.

- Vi plejer at komme her hvert år til Almas fødselsdag, men det var den 13. maj, siger Michala Siemonsen.

Fra venstre: Michala, Alma, Kasper, Magnus og Grethe Siemonsen, hvor de med forsinkelse holder liv i traditionen om at holde Almas fødselsdag i haven. Foto: Linda Johansen. Foto: Linda Johansen.

Alma Siemonsen har haft tradition for at fejre fødselsdag i København Zoo, men haven lukkede som bekendt ned 18. marts, hvor familien nu, med tilbagevirkende kraft, kan fejre Alma på mere traditionel manér.

- Vi har glædet os meget, siger Michala Siemonsen.

Der tegnede sig hurtigt et billede af det segment, der blev lokket ud til genåbningen af København Zoo. Den ene børnefamilie efter den anden rullede med barnevognen ind i haven.

Én af mange børnefamilier, der lagde vejen forbi København Zoo. Foto: Linda Johansen

Børnenes glæde ved at være tilbage i haven var tydelig. Begejstringen for at være tilbage hos dyrene for de to små piger Filippa og Nora, kunne aflæses direkte af deres store smil, mens de med spænding samlede sig mod til at klappe hestene.

De to piger er under normale omstændigheder hyppige gæster af haven, hvorfor det var forløsningens øjeblik, da det atter blev muligt at klappe geder og heste.

De to kusiner Nora og Filippa, der har sammen med deres fædre var tilbage i haven på åbningsdagen. Foto: Linda Johansen

Mens flere gæster var positive indstillet overfor genåbningen af Zoologisk Have, benyttede årskortholder Maibritt Hersoug dagen på at vurdere, om haven stadig fremtidigt var et sted for hende.

Zoologisk Have har valgt ikke at forlænge årskortene i de måneder, hvor de har holdt lukket, og det skuffer Maibritt Hersoug.

Hun havde håbet på, at Zoologisk Have ville forlænge årskortet med de måneder, hvor haven har holdt dørene lukkede.

- Jeg skal lige se, om det vil være interessant for os at forny vores årskort, siger Maibritt Hersoug.

Forandret have

Medarbejderne i Zoologisk Have har brugt de mange måneders nedlukning på at gøre haven så corona-forebyggende som muligt. Og det betyder noget for oplevelsen.

Køen foran haven er indrettet, så man får associationer til Alcatraz med den næsten fængsels-lignende struktur.

Derefter er det første syn, man bliver mødt af, når man træder ind i den hyggelige have en skov af skilte, advarsler og ensrettede veje, der skal sørge for afstand gæsterne imellem.

Der er tilmed medarbejdere, der stod klar til at spritte hænderne af på gæsterne, hvis de ønsker det.

Andreas Jensen i gang med at uddele sprit. Foto: Linda Johansen

Zoologisk Have tager alle de nødvendige forholdsregler de skal, så det både er trygt for gæster og medarbejdere, men den konsekvente påmindelse om coronavirus betyder uundgåeligt noget for hyggen - desværre.

Direktøren jubler

Administerende direktør i Zoologisk Have, Jørgen Nielsen, sprudlede af glæde, og havde allerede efter udsagn snakket med over 100 gæster.

- Det er hjerteskærende at opleve, hvor meget folk har glædet sig. Det er altså stort, siger Jørgen Nielsen.

Ifølge Jørgen Nielsen har haven i sin 161 årige lange levetid aldrig været lukket ned.

I flere omgange under coronakrisen havde han håbet og troet på, at haven kunne slå dørene.

Direktøren har derfor svært ved at lægge låg på sine følelser, efter genåbningen nu er en realitet.

- Jeg er næsten helt høj, siger Jørgen Nielsen