Genåbning med coronapas: - Glimrende ide

Fra tirsdag morgen skal du bruge et coronapas, hvis du gerne vil have adgang til flere genåbnede butikker og steder. Ekstra Bladet tog til et testcenter ved Parken i København for at høre, hvad folk skal bruge passet til

Der har været lange køer ved mange af landets testcentre her på påskens sidste dag, og det er ikke fordi, at der bliver delt gratis slikkepinde ud efter en endt test.

I stedet er det fordi, at fra tirsdag morgen fungerer det såkaldte 'coronapas' som en adgangsbillet til mange dele af samfundet, som nu genåbner efter at have været lukket i lang tid.

Det gælder for eksempel frisører og skønhedsklinikker.

Ekstra Bladet tog derfor ud til et testcenter ved Parken i København for at høre, hvad testgængerne skulle bruge deres coronapas til - med henblik på at den er negativ, selvfølgelig.

Glimrende idé

Birgitte Rømer Sørensen har bestilt tid hos en skønhedssalon. Foto: Anthon Unger

Birgitte Rømer Sørensen er helt sikker på, hvad hun skal bruge sit coronapas til som det første.

- Jeg har bestilt tid til en ansigtsbehandling i morgen, fortæller hun.

- Og lige umiddelbart ligger der ikke andet for end det. Men ellers glæder jeg mig til at kunne komme på café. Også at foråret kommer, og vi kan sidde udenfor og få et glas vin eller en øl. Det bliver vidunderligt.

- Hvad synes du om coronapas-idéen?

- Jeg synes, det er en glimrende idé, hvis det er det, der skal til, for at vi kan få åbnet tingene op uproblematisk. Og det er herligt, at vi får stillet alle de her faciliteter til rådighed gratis. Det kan jeg ikke andet end at støtte op omkring.

Tid til frisør

David Rønne skal have studset spidserne i morgen. Foto: Anthon Unger

- Hvorfor har du taget en test i dag?

- Jamen, jeg skal til frisøren i morgen, og så skal man have et coronapas og en frisk test med, siger David Rønne.

Ligesom Birgitte, så synes David, at coronapasset virker som en rigtig god løsning.

- Jeg synes, det er en god mulighed for, at vi kan åbne samfundet så hurtigt som muligt for dem, der ikke er smittet.

Negativ test til skolen

Ellen og Johanne Brix Kirkegaard glæder sig til at komme på restaurant og i tivoli igen. Foto: Anthon Unger

Det er ikke kun til de liberale erhverv, at der bliver taget coronatests for i dag. Man skal nemlig også bruge det til skolen.

- Jeg har taget en test, fordi jeg skal tilbage i skolen i morgen, og så skal man vise en negativ test, siger Ellen Brix Kirkegaard.

- Det er bare lidt lettere at være sammen med folk, hvis man ved, at man har en negativ test. Man skal selvfølgelig altid være forsigtig, men med en negativ test er det hele bare lettere.

- Hvad glæder du dig ellers til i genåbningen?

- At komme på restaurant og sådan noget. Også at komme i tivoli, hvor man så ikke skal holde meget afstand, siger Ellen.

Men selvom flere er glade for coronapasset, så er det ikke alle erhvervsdrivende, der har tænkt sig at tjekke, om kunderne har et:

Sådan fungerer coronapasset Hvad er et coronapas? Coronapasset bliver din adgangsbillet til en række butikker og steder, som før har været lukket på grund af covid-19.

Det er en personlig dokumentation for, at du enten er testet negativ 72 timer forinden eller er færdigvaccineret. Hvor kan coronapasset bruges? Coronapasset kan bruges flere steder, når samfundet åbner mere og mere op.

Til at starte med gælder det de liberale erhverv - du skal derfor kunne fremvise et coronapas, når du skal til frisøren.

I takt med at flere dele af samfundet lukker op, så skal coronapasset benyttes for at kunne vise, at man er vaccineret eller testet negativ indenfor 72 timer. Hvor finder jeg mit coronapas? Du kan hente dit coronapas på www.sundhed.dk, hvor du skal logge ind med NemID. Her kan du også printe det ud.

Appen 'MinSundhed' fungerer også som coronapas. Her skal du også logge ind med NemID.

I begge tilfælde havner dine testsvar (eller vaccine-dokumentation) begge steder.

Hvis du er fritaget for digitalpost (og derfor ikke har NemID), så vil du fra 9. april få sendt dit vaccinationsdokument til dig fysisk. Hvornår er passet gyldigt? Det kommer an på, om du er vaccineret. Er du vaccineret, så gælder passet, så længe vaccinerne virker. Og det ved man ikke helt endnu.

Er du ikke vaccineret, så gælder dit pas i 72 timer efter, du har fået en negativ PCR- eller kviktest.

Hvis du før er testet positiv for corona, så er dit coronapas også gyldigt, men kun hvis du har en positiv test, der er mellem 2-12 uger gammel. Vis mere Luk