Genåbning på Bornholm: - Godt at være på den rigtige side af vandet

Som de første elever i landet, må alle Bornholms elever vende tilbage i skole fysisk. Ekstra Bladet er taget ud for at møde eleverne på deres første dag tilbage

Som på resten af landets uddannelsesinstitutioner har Campus Bornholm det sidste lange stykke tid ligget øde. Parkeringspladserne har stået tomme, og ligesådan har klasselokaler og kantine. Men i dag må eleverne på Solskinsøen atter møde op - og det er en glædens dag.

Første skoledag

Det er første skoledag, selvom semestret har været i gang i lang tid. Og det er ganske specielt at få lov at møde op - for de studerende i resten af landet sidder fortsat plantet foran skærmen derhjemme, med undtagelse af de alleryngste.

- Kan du have en god første skoledag, råber en far grinende til sin søn ud af vinduet efter at have sat ham af foran skolens indgang.

Ekstra Bladet har tilbragt morgenen ved Campus Bornholm for at mærke stemningen og tale med de forventningsfulde elever, der langt om længe atter må møde op i skole.

Negativt testsvar er adgangsbillet

Det minder mest af alt om en paskontrol - men en festlig en af slagsen - når eleverne skal ind på Campus Bornholm. Fem medarbejdere iført gule veste står klar til at tjekke testsvar - og kan du ikke påvise en højst 72 timer negativ test, går du ind til højre.

En god del af skolens ankomsthal er lavet om til testcenter, hvor skolens elever og ansatte kan få en kviktest. Det er et af de tiltag, der skal gøre det trygt for eleverne at vende tilbage til en mere almindelig hverdag.

Og selvom man tydeligt kan høre, at det ikke er en sand fryd at få stukket en pind i næsen, så er det altså hurtigt glemt, når ens venner venter på den anden side af de opsatte halvmure.

Godt at være tilbage

Amalie Lynge, 22. Foto: Emil Agerskov

Amalie Lynge på 22 år læser til sygeplejerske, og det er en glædens dag.

- Det er meget dejligt! Jeg synes, det er lidt svært at studere hjemmefra på computeren. For mig er det vigtigt at kunne mærke mine medstuderende frem for at sidde bag en skærm.

Og hun er heller ikke bekymret over at skulle omgåes sine medstuderende igen.

- Jeg føler mig tryg, fordi smittetallet er så lavt herovre, og fordi vi netop skal testes så ofte, for at vi kan komme tilbage. Jeg regner også med, at alle tager deres forholdsregler.

På den rigtige side af vandet

Frederik Rigstad-Andersen, 18. Foto: Emil Agerskov

Emil og Frederik Rigstad-Andersen er 18 år, og de to brødre har glædet sig til i dag.

- Det er ret rart, for nu kan vi endelig se vores venner igen. Det er stadig lidt irriterende, fordi vi skal følge alle de her foranstaltninger – men hellere det, end at sidde derhjemme, siger Frederik.

Hans bror bakker op:

Emil Rigstad-Andersen, 18. Foto: Emil Agerskov

- 100 procent. Det er fedt at være tilbage i skole, på trods af at der er lidt mere sikkerhed nu. Men jeg er trods alt glad for at være på den rigtige side af vandet, når det gælder genåbning, siger Emil.

Ikke uden bekymring

Simone Kelager, 26, læser enkeltfag på HF. Foto: Emil Agerskov

For 26-årige Simone Kelager giver den glædelige genåbning også anledning til bekymring.

- Jeg er en lille smule bekymret, fordi jeg har nogle i min omgangskreds, der er i risikogruppen, så jeg ville helst have undgået det, siger hun.

- Selvom jeg går og er lidt bekymret, er det også dejligt. Jeg tænker, at de har styr på retningslinjerne, siger hun, inden hun går ind gennem de dobbelte glasskydedøre til 'coronavagterne'.

Bedre end at sidde derhjemme

Kia Jensen, 18. Foto: Emil Agerskov

18-årige Kia Jensen går på HTX, og hun glæder sig til at se sine venner.

- Jeg har helt klart glædet mig mest til at se de andre, men også bare til at have noget at stå op til – det føler jeg ikke, man har, når man bare sidder derhjemme, siger hun.

På Campus Bornholm er den førhen tomme ankomsthal blevet fyldt op med lyden af samtale og grin. Det er lyden af mange mennesker samlet, og den har man ikke har hørt i lang tid.