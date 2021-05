Genåbning skaber begejstring: - Hårdt ikke at træne

Nedlukning, hjemmetræning og fredagsøl over Zoom er ved at være fortid.

Efter regeringen natten til tirsdag besluttede at indlede en ny fase af genåbningen, betyder det, at mange kan komme tilbage i landets fitnesscentre. Det har skabt stor glæde hos nogle af de personer, Ekstra Bladet i dag har mødt på gaden i København.

18-årige David Andersen fra Valby er en af dem, der er yderst begejstret for at se indersiden af et fitnesscenter igen.

- Det kom i dag frem, at fitnesscentrene åbner igen. Hvad tænker du om det?

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang igen, siger den 18-årige gymnasieelev til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Det har været hårdt ikke at kunne træne under lockdownsituationen.

18-årige David Andersen glæder sig til at træne igen. Foto: Jonas Olufson

25-årige Ruby Veazey, der til dagligt kommer fra Storbritannien, men bor i København kan godt se logikken i, at fitnesscentrene igen åbner.

- Nu kan man alligevel sidde på caféer og alt muligt andet, så jeg kan ikke se, hvorfor fitnesscentrene ikke skulle kunne åbne, siger den 25-årige brite til Ekstra Bladet.

- Så længe det bare er i overensstemmelse med restriktionerne, kan jeg ikke se problemet, siger hun afsluttende.

25-årige Ruby Veazey kan sagtens se logikken i, at genåbne fitnesscentrene igen. Foto: Jonas Olufson

Selvom det virker til at den generelle holdning er, at det er på tide, at fitnesscentrene åbner igen, er der alligevel en snært af bekymring hos den 23-årige tjener Sofie Bech, der til dagligt bor i Købehavn.

- Jeg har svært ved at se, hvordan det kan fungere. Der er jo mange steder, hvor smitten kan starte på ny, fordi der er så mange kropsvæsker og kontakt, men altså, jeg synes måske det er værd at give et skud, siger hun til Ekstra Bladet.

Skal du selv i fitness igen?

Nej, det tror jeg ikke. Ikke lige foreløbigt, siger den 23-årige tjener.

23-årige Sofie Bech er en smule bekymret for at smitten blomstrer på ny, men er med på at give genåbningen et skud. Foto: Jonas Olufson

Kræver stadig coronapas

Selvom det for mange er en glædelig nyhed at fitnesscentrene genåbner 6. maj, kræver det stadig, at brugerne kan fremvise et coronapas.

Ligeledes skal man være over 18 år for at kunne benytte landets fitnesscentre. Desuden må alle mellem 18 og 70 år ikke dyrke kontaktsport som håndbold og ishockey, men det er ikke gældende for børn og ældre, lyder det blandt andet af genåbningsaftalen.