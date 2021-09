Genåbning skabte kaos:- Det er livsfarligt

En hurtig genåbning af byen skabte lørdag 25. september kaos i Oslo. En natklubmanager mener, at det har ført til livsfarlige situationer. Statsministeren kritiseres for for hurtig genåbning

En, to, tre... genåbning.

Det er virkeligheden for vores naboer nordpå. Nordmændene fik lørdag 25. september løftet stort set alle corona-restriktioner. Og det skete med nærmest ingen varsling.

Den pludselige genåbning lagde et enormt pres på natklubberne, som på ingen måde var forberedt.

Derfor møder den afgående norske statsminister, Erna Solberg, nu stor kritik. Natklubmanager Johan Høeg Haanes fra natklubben Storgata 26 i Oslo mener nemlig, at den pludselige genåbning har ført til livsfarlige situationer.

Det skriver det norske medie VG.

Den norske statsminister Erna Solberg, som mandag 13. september tabte valget til Jonas Gahr Støre fra Arbejder Partiet. Foto: Ritzau Scanpix

Bare et par dage

- Det endte akkurat, som jeg forudså. Det blev livsfarligt i byen, fordi de ikke har givet os i hvert fald et par dages forberedelsestid. Det er intet mindre end livsfarligt, lyder det fra natklubmanager Johan Høeg Haanes om Norges pludselige genåbning.

Allerede kl. 22 oplevede mange klubber, at de var fyldt op. Køerne blev pludselig over 10 meter lange. Og lige før klokken 23 fik klubberne at vide af politiet, at de ikke måtte lukke flere ind, før der kom styr på situationen.

Og særligt i de lange køer opstod der, ifølge Johan Haanes, farlige situationer, fordi folk bare 'trykkede på og trykkede på'.

Og selvom Johan Haanes prøvede at tale til folk i køens fornuft, forklarer han, at det virkede som om, at folk bare var optagede af at komme ind på klubben.

Lang kø foran natklubben Storgata 26. Foto: Naina Helen Jaama/EPA/Ritzau Scanpix

Kritik af Erna

På grund af den manglende forberedelsestid, som altså angiveligt førte til livsfarlige situationer, bliver der nu rettet kritik mod Norges statsminister, Erna Solberg. Selv står hun ved beslutningen.

'Nu hvor det er forsvarligt at genåbne samfundet, ville det være tåbeligt at vente. Vi må ikke have strenge foranstaltninger, medmindre de er fagligt begrundede. Så skal folk så lov til at leve, som de vil', skriver statsministeren til VG.

Hun beder befolkningen om at være forsigtige og passe på hinanden. Ifølge Erna Solberg er det vigtigt, at selvom sundhedsvæsenet ikke længere er presset, så skal folk fortsat passe på, huske vejledningerne og være gode til at lade sig teste.