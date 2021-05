Genåbning tager kegler: - Jeg skal spille i dag, i morgen og i weekenden

Bowlinghallerne kunne torsdag slå dørene op efter fem måneder med fuldstændig stilhed på de ellers larmende baner.

Det var tiltrængt, kan Ekstra Bladet forstå på 66-årige Zulfi, der har spillet bowling på turneringsplan, siden han var 25 år.

Han er dagens og dermed årets første gæst på banerne i Bowlernes Hal i Grøndalskvarteret.

- Jeg skal spille i dag, i morgen og i Rødovre i weekenden. Jeg skal rundt og sige hej til alle mine venner, fortæller han begejstret.

Artiklen fortsætter under billedet ...

66-årige Zulfi har et tætpakket bowlingprogram i weekenden. Foto: Henning Hjorth

Håber på unge

Samme besøgsfrekvens håber den daglige leder af Bowlernes Hal René Nielsen, at andre danskere vil have.

- Folk skal lige finde ud af, at vi har åbent, fortæller han.

- Lige nu hører man mest om, at fitnesscentrene åbner igen, men vi er her også.

Bowlinghallen har både åbent for stamgæsterne, der spiller i en bowlingklub ligesom Zulfi, men især håber René Nielsen, at det lidt yngre publikum har lyst til at spille bowling og drikke en øl fredag aften.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Daglig leder i Bowlernes Hal i Grøndal René Nielsen håber, at folk husker bowlingcentrene i genåbningen. Foto: Henning Hjorth

- Vores lavsæson starter faktisk nu, så det bliver en hård periode at komme igennem. Vi håber, at folk har så meget lyst til at komme ud at bowle, at vi kan holde den kørende, fortæller René Nielsen.

Sidste år oplevede han, at mange var usikre på, om det var sikkert nok at bowle. Derfor har bowlinghallen investeret i en dampmaskine, der kan spritte hullerne i bowlingkuglerne af ved 110 grader.

- Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan, siger Réne Nielsen.

Ingen teknik

Ifølge Zulfi er hverken et dårligt boldøje eller manglende armkræfter en undskyldning for at holde sig fra bowlingbanerne.

- Man skal bare tænke det som, at man skal trille en blød bold hen ad græsset.

- Man skal slet ikke bruge så mange kræfter, griner han til Ekstra Bladets udsendte, der kyler bowlingkuglerne ned ad banen, som var det kanonkugler. Uden så meget held i øvrigt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

66-årige Zulfi har et tætpakket bowlingprogram i weekenden. Foto: Henning Hjorth

For Zulfi selv tager det kun et par skud, før formen er genfundet, og der lander en strike på pointtavlen.

- Jeg kan godt, når bare I ikke kigger!