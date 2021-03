Genåbnings-event afblæst: Nedlukninger er ude af proportioner

Til trods for aflysning var der et lille fremmøde, da Ekstra Bladet tog til Bertel Thorvaldsens Plads, hvor den store 'genåbningsfest' skulle være afholdt torsdag

Den store 'genåbningsfest' måtte torsdag afblæses, da vinden gjorde det for farligt at opsætte en scene. Til trods for aflysningen var der et lille fremmøde på Bertel Thorvaldsens Plads, hvor gruppen Frihedsbevægelsens Fællesråd ellers havde planlagt den helt store fest.

En fest, der var ganske lovlig, fordi den var anmeldt som demonstration.

En mor kommer gående mod den lille gruppe mennesker, der står på pladsen. Det er svært at se, om de skal til demonstration eller til børnefødselsdag, for de bærer alle dannebrogsflag i hænderne - og de behøver ikke selv vifte med dem, for blæsten får flagene til at flagre helt af sig selv.

Medlem af Frihedsbevægelsens Fællesråd Malue Montclairre står på pladsen i sin flyverdragt og taler med politiet. Ekstra Bladet fanger hende bagefter.

Støtter mødt op med flag. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Helt efter bogen

- På jeres hjemmeside og Facebook-profil omtaler I udelukkende jeres begivenhed som en fest. Jeg er slet ikke stødt på ordet demonstration. For mig lyder det lidt som en måde at forbigå forsamlingsforbuddet på for at holde en fest.

- Overhovedet ikke. Der er ikke nogen forbigåelse af forsamlingsforbuddet her. Vi vil holde en genåbningsfest, hvor vi demonstrerer vores meninger i forhold til de her nedlukninger, som vi mener er fuldstændig ude af proportioner.

- Vi vil skabe en ramme for dem, der heller ikke synes, det giver mening, og hvor vi kan mødes og være mennesker. Vi ser alt for mange børn og unge, som har mistet livsmodet, fordi de er blevet frarøvet menneskelig kontakt.

- Vi er mennesker, og vi skal være i kontakt med hinanden. Når vi ikke er det, bliver vi deprimerede. Vi bliver syge, og det går først rigtig galt, hvis vi har en hel befolkning som render rundt og er deprimerede.

Malue Montclairre taler med de betjente, der slog et smut forbi for at se, hvordan det stod til. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ikke forsvarligt

- Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om vi så også skal kalde Roskilde Festival for en demonstration og samle 130.000 mennesker til festival til juni?

- På Roskilde Festival er det musik, der er i centrum. Det var ikke musik, der var i centrum her, så det er ikke det samme.

- Men I har aflyst arrangementet, fordi det ikke var muligt at sætte en scene op. Kunne man så ikke bare holde demonstrationen alligevel?

- Der var en scenemand herinde i morges klokken 6, som målte vindstød op til 19 meter i sekundet og sagde, at det ikke var forsvarligt at sætte en scene op. Kan du forestille dig en ballade, vi ville have fået, hvis folk kom til skade på grund af scenen?

- At sammenligne en demonstration med fest, taler og musik med en festival er ude af proportioner. Man kan ikke stå med en megafon til 6000 mennesker. Når ikke der er en scene, kan de andre ting heller ikke være der, siger Malue Montclairre.

Smitterisiko

- Du siger, at det ville være forfærdeligt, hvis folk kom til skade, fordi scenen faldt sammen. Hvad så, hvis der er en hel masse folk, der bliver smittet med coronavirus efter at have været forsamlet her?

- Smitte er altså ikke lig med farligt, smitte er altså ikke lig med, at man dør, og smitte er ikke lig med, at man bliver syg. Det skal vi lige huske. Så når vi er blevet proppet fulde med smittetal, skal vi se det i forhold til noget. Og man kan ikke tale om smittetal uden at kigge på, hvor få det faktisk er, der bliver syge og dør af det her, siger hun.

- Kommer I til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, når I holder genåbningsfesten?

- Følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger? Gør man det til demonstrationer? Prøv at spørge politiet, om man skal det til en demo. Vi har altså en grundlov, og vi har nogle menneskerettigheder. Det er dem, vi kæmper for, at vi får sikret her.

- Når du en dag får børn, kan du vide dig sikker på, at dine børn rent faktisk har nogle menneskerettigheder, som nogle har kæmpet for, at de skulle have. Og lige nu forsvinder de en efter en - det kan vi se med epidemiloven. Det er det ene rædselsscenarie efter det andet. Det er forfærdeligt at have en lov, som i den grad kan misbruges over for den danske befolkning.

- Ja eller nej. Kommer I til at holde to meters afstand og bruge mundbind, når I holder genåbningsfesten?

- Det vælger vores deltagere.

Om det bliver med mundbind og afstand eller ej, så forsikrer medlemmerne af Frihedsbevægelsens Fællesråd de fremmødte om, at der snart vil blive fastsat en ny dato.