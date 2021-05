Genåbningsaftale: Det åbner ikke

Selv om vi torsdag står over for en større genåbning af samfundet, er der stadig nogle, der må se langt efter en genåbning.

Partilederne fra alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige kunne kort før klokken tre præsentere en genåbningsplan, der går i gang torsdag 6. maj.

Her er listen over de ting, vi lige nu ved, skal vente med at åbne. Natteliv: I midten af juni, bliver der taget stilling til en genåbning af nattelivet.

Festivaler: Der må ikke være mere end 2000 mennesker til en festival frem til 1. august. Det betyder, at festivaler har aflyst på stribe

Rejserestriktioner: Aftaleteksten nævner ikke meget om rejser, men der står dog, at der stadig kommer til at være rejserestriktioner, selv når alle over 50 er tilbudt vaccinen.

Spejderlejre og stævner med overnatning åbner 14. juni.

Hjemmearbejde er der heller ikke afgørende nyt om, men det står dog i aftaleteksten, at der skal uarbejdes en plan for en normalisering af fremmøde på arbejdspladser. Vis mere Vis mindre

For andet år i træk, må de store danske festivaler indse, at de må aflyse årets festivaler.

Det står klart, efter alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige kort før klokken tre natten til tirsdag præsenterede en genåbningsplan.

I planen står der, at frem til 1. august må festivaler kun have 2000 deltagere, og de skal være inddelt i sektioner af 200. Efter 1. august må festivalerne have 5000 deltagere, der er inddelt i sektioner af 500 personer.

Det betyder altså, at store, legendariske festivaler som Roskilde Festival og SmukFest og deres mange håbefulde gæster endnu engang må væbne sig med tålmodighed og håbe på, at man kan komme afsted næste år.

Natteliv må vente

Savner man at stå på et overfyldt og svedigt dansegulv må man altså også vente lidt endnu. I planen står der, at når borgere over 50, der ønsker det, er vaccineret, kan samfundet genåbne.

Der er dog nogle undtagelser her, og aftaleparterne vurderer, at dele af samfundet stadig skal være underlagt restriktioner.

Eksempelvis står der i aftaleteksten, at der stadig vil gælde restriktioner for natteliv, selv om alle over 50, der vil det, er blevet vaccineret.

Der kommer også stadig til at være rejserestriktioner, efter de ældste i samfundet har fået vaccinen.

I aftalen står der dog, at der senest i midten af juni skal udarbejdes en plan for, hvornår nattelivet kan åbne igen.

Udendørs spejderlejre og stævner med overnatning må også vente lidt endnu. Først fra 14. juni må de finde sted med maks. 5000 deltagere.

Aftaleteksten nævner ikke casinoer, men Ekstra Bladet har været i kontakt med fagforeningen HORESTA, der organiserer casinoerne, og de fortæller, at casinoer må åbne 21. maj, som det ser ud lige nu.

Hjemmearbejde lidt endnu

Mange offentligt ansatte har arbejdet hjemme i en rum tid nu, og kommer øjensynligt til at gøre det i et stykke tid endnu.

Fra 21. maj kommer der til at ske en gradvis normalisering af arbejdsmarkedet. Altså kan flere komme fysisk tilbage på deres arbejdspladser.

'Der udarbejdes en plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser begyndende fra 21. maj 2021, som drøftes med aftalepartierne', lyder det i nattens aftale.