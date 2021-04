Genåbningsdagen: - Jeg er nærmest afhængig

To måneder er fuldt booket hos frisøren, en times kø til at få ordnet negle og en skønhedsklinik, der ikke rigtig kan mærke åbningen endnu.

Sådan lød genåbningsdagen for borgerne i Roskilde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ann Nielsen kan især mærke genåbningen i sin salon. Foto: Henning Hjorth

Frisør Salon Piló

Telefonen ringede allerede, da vi trådte ind i lokalet. De fire klippere var flittigt i gang med at snakke, sludre og klippe fire kunder.

Det har de gjort siden klokken 8. Og de fortsætter til klokken 19. Også på lørdag.

Vi når lige at få to minutter med den ene af de to ejere. Ann Nielsen på 60 år.

- Kan jeg få en tid i morgen til en studsning?

- Nej, desværre. Vi er simpelthen fuldstændig booket i de næste to måneder. Ingen kan få en tid.

- Hvad gør I så med dem, der ringer?

- De kommer på en venteliste, hvor de kun kan få en tid, hvis andre melder afbud. Men det sker ikke så ofte lige nu, fortæller ejeren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ann og hendes kolleger har en lang arbejdsdag i vente. Foto: Henning Hjorth

Ud over at være frisør fungerer Ann Nielsen og de andre ansatte også som en slags coronaeksperter. En kunde spørger nemlig ind til, hvornår hun kan få en tid.

- Jamen, jeg er jo blevet vaccineret med første stik, fortæller kunden.

- Du må først få en tid, når der er gået 14 dage efter andet stik. Hvornår får du andet stik?

- 4. maj.

- Jeg bestiller en tid til dig 18. maj. Så kan du få en ordentlig klipning dér, siger ekspedienten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Klinik Dandanell holder længere åbent end normalt. Foto: Henning Hjorth

Klinik Dandanell

Klinik Dandanell er Danmarks største skønhedsklinik med over 400 kvadratmeter skønhed. Den er ejet af parret David og Marie Dandanell. Her var kalenderen ikke lige så booket som hos Piló.

- Kan jeg få en tid i morgen?

- Det ville du faktisk godt kunne. Vi har en smule luft, og vi kan slet ikke mærke genåbningen, som vi havde forventet, fortæller den 35-årige David.

- Hvorfor tror du, det er sådan?

- Altså det er jo første dag, så folk prioriterer nok frisøren over andet. Jeg håber, at der snart kommer flere kunder ind. Ellers bliver det svært. Vi har under corona måttet gå fra 14 medarbejdere til kun syv.

- Får I ikke hjælpepakker?

- Vi har søgt hjælpepakkerne, men vi har ikke fået udbetalt penge endnu. Det er indviklet, og det tager lang tid.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Helle Altenow ordner lige øjenbryn på Heidi Pia Nøstdal. Foto: Henning Hjorth

Normalt har klinikken cirka 70 procent af en måned booket. April er kun booket med 30 procent.

- Hvis det fortsætter sådan her, kan vi ikke overleve, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kenneth Nielsen vil ikke arbejde mere end otte timer, men han arbejder gerne flere dage. Foto: Henning Hjorth

Timeless Art, Kenneth Nielsen, 29 år

Længere op ad gaden finder vi Timeless Art, der er en tattoobiks. Her har Kenneth Nielsen fået sin første arbejdsdag i over tre en halv måned.

- Er det godt at være tilbage igen?

- Ja, det er det. Men jeg må også indrømme, at det faktisk har været hårdt. Når man har været hjemme i så lang tid, som jeg har, mister man motivationen. Jeg er rent ud sagt blevet doven af at gå hjemme.

- Hvordan ser din kalender ud?

- Jeg har rigtig meget arbejde. Og den ser meget rodet ud. Jeg er helt booket op til midten af maj, og jeg har over 75 kunder, der har ringet til mig, som jeg skal vende tilbage til.

- Hvordan sørger du for, at kunderne har deres coronapas i orden?

- Jeg vil ikke være coronapoliti. Jeg stoler på mine kunder.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kenneth føler, det har været angstprovokerende at starte igen. Foto: Henning Hjorth

Kenneth er ved at gøre en tatovering færdig på Alexander Finsmark på 23 år. Egentlig skulle tatoveringen have været klar i december, men coronanedlukningen har udskudt det.

- Den er først færdig i morgen, fortæller Alexander.

- Og det glæder jeg mig til.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hanife Muhcu bliver nødt til at finde en anden frisørsalon end Piló. Foto: Henning Hjorth

Hanife Muhcu, 22 år

Ti minutter har Hanife siddet i kø indtil videre for at få ordnet sine negle. Foran hende står en håndfuld kunder, så hun skal vente lidt endnu.

- Hvor lang tid tror du, der går?

- Puha, der kan godt gå lang tid. En times, tror jeg. Men det er det hele værd! Jeg er nærmest afhængig, fortæller hun.

- Hvad skal du ellers have ordnet her på genåbningsdagen?

- Jeg skal til frisøren. Prøv at se selv, hvor langt mit hår er blevet.