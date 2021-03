'Genåbningsfest' i København er aflyst

Den store planlagte 'Genåbningsfest', som efter planen skulle være afholdt i København torsdag, er blevet aflyst.

Det oplyser en af arrangørerne, Malue Montclairre, på Facebook.

Årsagen er vejret, siger hun.

- Det blæser simpelthen for meget til, at det ville være ansvarligt, fortæller hun i en video på Frihedsbevægelsens Fællesråds Facebook-side.

Hun fortæller, at den ansvarlige for opsætningen af scenen til arrangementet har vurderet, at det blæser for meget, til at scenen kan blive sat op.

- Det er bedst og mest forsvarligt, at vi flytter vores genåbningsfest til en anden gang. Og det bliver så hurtigt, som vi overhovedet kan, siger hun.

- Vi giver ikke op så let, men lige præcis vejret kan vi ikke styre, lyder det.

Nøhr trak sig

Dagens 'fest' var anmeldt som en demonstration og skulle foregå i protest mod de nuværende coronarestriktioner. Datoen var valgt ud fra, at det er et år siden, at Mette Frederiksen på et pressemøde indførte den første reelle nedlukning af Danmark som følge af pandemien.

Til 'festen' skulle en række forskellige talere og kunstnere deltage på den planlagte scene. Onsdag trak blandt andre sangeren Rasmus Nøhr sig dog fra arrangementet.

