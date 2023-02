General afslører stort hul

En kinesisk ballon har de seneste dage skabt ballade i USA.

Og nu har den også skabt postyr helt inde i Pentagons hjerte. Det skriver Politico.

Årsagen er en række historier om, at det ifølge Business Insider er sket fire gange før under Donald Trumps tids som præsident. Noget som vi også tidligere har beskrevet på Ekstra Bladet.

Men det er tilsyneladende ikke noget, de har registreret i North American Aerospace Defense Command (NORAD red.). Det fortæller en bekymret general Glen D. VanHerck.

- De her balloner. Hver dag som NORAD-chef er det mit ansvar at opfange trusler rettet imod USA. Og jeg kan forsikre jer, at vi aldrig har set disse trusler før. Og det afslører et hul, som vi er nødt til at finde en løsning på, siger Glen D. VanHerck og oplyser samtidig, at han ikke vil gå yderligere i detaljer.

Skærende kontrast

Også tidligere national sikkerhedsrådgiver i Trump-administrationen Robert C. O'Brien har oplyst, at han aldrig har hørt om de balloner før.

De citater er i skærende kontrast til tidligere meldinger fra kilder i det amerikanske forsvarsministerium.

- Kinas regerings overvågningsballoner passerede USA kort mindst tre gange under den tidligere administration, og mindst en gang, så vidt vi har kendskab til, under den nye administration, men ikke over så lang tid som denne, lød det.

Det kom frem, efter en af de mange republikanerne, Tom Cotton, der for til tasterne for at kalde Bidens håndtering 'en sketch' værdig.

Ikke den eneste

USA's forsvarsministerium, Pentagon, oplyste fredag, at den luftballon, som befandt sig over amerikansk luftrum, ikke var den eneste formodede kinesiske luftballon, USA havde kendskab til.

- Vi får meldinger om en ballon, som er på vej over Latinamerika. Vi anser den lige nu for at være endnu en kinesisk overvågningsballon, sagde Pentagon-pressesekretær Patrick Ryder i en udtalelse til CNN.

Det blev mandag bekræftet af de kinesiske myndigheder. De siger dog, at der er tale om en vejrballon, der udelukkende har et civilt formål.

- Begge sider bør håndtere det på en rolig og rigtig måde uden at bruge magt, siger Mao Ning, der er talsmand for udenrigsministeriet i Kina.

Desuden fortæller hun på et pressemøde, at ballonen har forvildet sig væk fra sin planlagte rute, og at den ved et uheld er fløjet over Sydamerika og Caribien.

Den 'amerikanske ballon' mødte lørdag sit endeligt styrtede siden styrtede jorden. Den fløj blandt andet over Malmstrom Air Force Base i Montana, der angiveligt huser flere atomsprænghoveder.