General i ny bog: Frygtede atomangreb fra Trump

Afsløringer i en ny bog viser, at den øverste chef i det amerikanske militær var nervøs for, hvad Trump kunne finde på i sin sidste tid. Derfor ringede han flere gange til Kina for at forsikre, at alt var under kontrol

USA's højestrangerede general Mark A. Milley forsikrede hele to gange Kina om, at Donald Trump ikke var ved at planlægge et angreb mod dem i sin sidste tid som præsident, så han kunne beholde sin plads i Det Hvide Hus.

Alligevel var generalen så bekymret for, hvad Trump kunne finde på, inden han skulle overdrage magten til Joe Biden, at han indkaldte de øverste militærchefer til et møde for at minde dem om sikkerhedsforanstaltningerne inden et atomangreb.

Det fremgår i den nye bog 'Peril', der udkommer i næste uge og er skrevet af to Washington Post-reportere.

Bogen er baseret på noter, dokumenter og interviews med unavngivne førstehåndskilder.

Kina frygtede angreb

'Peril' afslører, at Kina i dagene op til det amerikanske præsidentvalg i 2020 troede, at Donald Trump planlagde et militærangreb mod den asiatiske stormagt for at skabe en international krise, der kunne købe ham ekstra tid som præsident.

Den amerikanske general var blevet mere og mere nervøs for Kinas miltæroprustning, og han frygtede, at en enkelt misfortolket handling kunne udløse en krig mellem de to supermagter.

Derfor ringede Mark A. Milley til den kinesiske General Li gennem en hemmelig kanal blot to dage efter, den amerikanske kongres blev stormet af Donald Trump-tilhængere 6. januar.

General Mark A. Milley ville forsikre Kina om, at alt var under kontrol få dage efter, at kongressen var blevet stormet. Foto: Ritay Scanpix

'Tingene ser måske ustabile ud, men det er demokratiets natur, General Li. Vi er hundrede procent stabile. Alt er godt. Men demokrati kan være sjusket nogle gange,' er Milley citeret i bogen for at sige til Li.

Indkaldte til møde i Pentagon

Ifølge den nye bog vurdede Mark A. Milley dog, at situationen fortsat var alvorlig efter samtalen med den kinesiske general, og det var årsagen til, at han samlede de øverste militærchefer til et møde i Pentagon.

Her mindede han cheferne om, at kun præsidenten kan beordre en atomaffyring - og at Mark A. Milley selv skulle involveres direkte.

'Hvis I modtager opkald, uanset hvem de er fra, så er der en proces. Der er en proces. Uanset hvad, I bliver fortalt, så følger I proceduren. I følger processen. Og jeg er del af den procedure,' er Mark A. Milley citeret for at sige i bogen.

Herefter fortæller bogen, hvordan Mark A. Milley sikrede sig, at hver enkel chef havde forstået, hvad han sagde.