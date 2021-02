Generalprøve fredag: 33.000 skal vaccineres

Det sker som et led i planen om at kunne vaccinere 400.000 danskere dagligt

Fredag skal rekordmange danskere have første skud af vaccinen.

Det sker ifølge TV2 som en del af et større forsøg i regionerne, der gør sig klar til at kunne efterleve regeringen og Sundhedsstyrelsens plan om at vaccine 400.000 om dagen, som sidstnævnte oplyste i en pressemeddelelse midt i februar.

Derfor afholder man altså en slags generalprøve fredag, hvor i alt 33.180 personer skal vaccineres.

Ikke tilfældigt

Der kommer mange vacciner til Danmark i netop denne uge, hvorfor man kan indlede det storstilede forsøg, lyder der fra Sundhedsstyrelsen til TV2.

'I uge 8 er der relativt mange vaccinedoser til rådighed for vaccinationsindsatsen, og det er et tidspunkt inden overgangen til den kommende periode med vaccinationer i større skala', skriver Sundhedsstyrelsen.

FAKTA: Omkring 175.000 danskere er nu færdigvaccineret Yderligere 13.553 har siden mandag fået mindst første stik med vaccinen mod coronavirus, viser dagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) 176.629 personer har fået begge stik med coronavaccinen og kan derfor kalde sig færdigvaccineret. Det svarer til tre procent af befolkningen. 157.829 har i alt modtaget det første stik. Det svarer til hver tyvende. Sundhedsstyrelsen forventer, at alle danskere over 16 år kan være færdigvaccineret om lidt over fire måneder - mere præcist 27. juni. Her kan du se, hvordan vaccinationerne fordeler sig regionalt. Tallet i parentes fortæller, hvor stor en andel af befolkningen der er vaccineret: * Region Hovedstaden: 95.417 personer har påbegyndt vaccination (5,1 procent). Færdigvaccinerede: 57.460 (3,1). * Region Midtjylland: 75.750 (5,7). Færdigvaccinerede: 40.301 (3). * Region Nordjylland: 36.299 (6,1). Færdigvaccinerede: 19.052 (3,2). * Region Sjælland: 54.529 (6,5). Færdigvaccinerede: 21.881 (2,6). * Region Syddanmark: 72.463 (5,9). Færdigvaccinerede: 37.935 (3,1). Kilde: Statens Serum Institut (SSI). Opgørelsen medregner kun de vaccinerede borgere, som stadig er i live eller fortsat har bopæl i Danmark. Det betyder, at folk, som har modtaget vaccinen, men efterfølgende er flyttet eller afgået ved døden, bliver taget ud. Statens Serum Institut kan ikke oplyse antallet af borgere, der har påbegyndt vaccination, og som siden er afgået ved døden. Bemærk, at antallet af mennesker, der har fået første stik, også omfatter de personer, der har færdiggjort vaccinationen. Statens Serum Institut gør opmærksom på, at der kan være en forsinkelse i registreringen af de givne vacciner. Kilder: Statens Serum Institut. Vis mere Luk

Nemmere at få tid

Der har været den seneste tid været stor kritik af, at det er umuligt at få tid til vaccination, men fremover, når de vaccineinviterede borgere skal bestille tid til at få coronavaccinen, vil den første ledige tid i nærheden automatisk dukke op på hjemmesiden.

Det oplyser Danske Regioner, som står bag bookingsystemet på vaccine.dk.

'Fra i dag (tirsdag, red.) kan borgerne efter log-in se den første ledige tid til den første vaccine på de fem nærmeste vaccinationssteder. Dermed bliver det lettere for borgerne at se, hvor og hvornår der er en ledig vaccinetid', oplyser Danske Regioner i en skriftlig kommentar.