Genforeningen fejret med en betonklods

Den historiske grænselukning mod Tyskland, der falder ironisk nok sammen med fejringen af 100-året for genforeningen, forløb stilfærdigt. Nogle mente, at det sker for sent, andre at det er en overreaktion

Klokken 11.55 kom en lastbil kørende fra Padborg og langsomt hen mod grænsekontrollen. Nysgerrige både fra den danske og tyske side var stimlet sammen for at se det historiske øjeblik.

De sidste biler fik lov til at suse igennem, og en munter hjemmeværnsmand opfordrede den sidste Mercedes til at spille i lotto.

- Det er din dag i dag. Du nåede det lige akkurat, sagde han med et smil, mens han vinkede bilen igennem.

På slaget 12 blev betonklodserne sænket ned, og ti mindre grænseovergange mellem Tyskland og Danmark blev lukket. Frem til 13. april skal bilerne køre over ved Kruså, Frøslev og Sæd.

Præcis klokken 12.00 blev grænsen ved Padborg lukket. Det hele foregik stille og roligt, og mange nysgerrige var kommet for at kigge med. Foto: Ernst van Norde

I Padborg holdt flere forvirrede bilister i kø og ventede på at kunne komme igennem. Det var først, da hjemmeværnsfolk begyndte at gå ned gennem den lille bilkø og fortælle, at GPS'en skulle sættes til Kruså, at folk helt fattede, hvad der var sket.

Mange danskere var nede for at handle, da de netop ikke nåede over den dansk/tyske grænse, før det var for sent. De måtte alle køre til Kruså. Foto: Ernst van Norde

En alvorlig tid

Padborgs Borgmester, Thomas Andresen, var en af de tilskuere, der var mødt op for at følge slagets gang.

- Jeg er faktisk overrasket over, at de lukker den her grænse helt. Der er cirka 5000 lastbiler, som kører igennem her hver dag, og vi har Nordeuropas største transportcenter.

- Når det så er sagt, støtter jeg 100 procent op om det. Virus er en alvorlig sag, og vi skal alle vise borgeransvar og tage det her alvorligt.

Padborgs Borgmester, Thomas Andresen, var ved grænsen, da det til middag ikke længere var muligt at køre fra Padborg til Tyskland. Foto: Ernst van Norde

Selvom borgerne i Padborg nu skal til Kruså for at krydse grænsen, tænker borgmesteren ikke, at det kommer til at betyde noget for borgerne i byen.

- Vi skal jo alligevel tænke over, om det er nødvendigt overhoved at skulle tage ud. Det eneste jeg kan komme i tanke om, er, at det selvfølgelig har en symbolværdi, nu hvor det er 100-året for genforeningen.

Få måtte vende om

Selvom det ikke var mange, var der alligevel nogen, som måtte vende bilen rundt og køre tilbage til Tyskland. En af dem var Rene Spiegelberger fra Hamborg.

- Vi skulle herop for at mødes med en arkitekt i forbindelse med genforeningsåret. Vi er ved at lave et stort projekt omkring det.

Rene Spiegelberger var en af de tyskere, der i dag måtte vende bilen rundt. Foto: Ernst van Norde

- Jeg vidste egentlig godt, at der ville være lukket, men vi skulle bare op for at finde en 'location' til vores projekt her ved grænsen. Jeg synes dog, at det er en vigtig sag, så vi vender bare rundt og kører tilbage til Tyskland, lyder det fra Rene Spiegelberger.

Politiet er klar

- Den store forskel fra i går til i dag, er, at vi stedet for stikprøvekontroller nu kører fuld kontrol. For at vi kan gøre det mest optimalt, har vi indskrænket grænserne fra 10 til tre, siger politiinspektør Brian Fussing fra Syd - og Sønderjyllandspoliti.

Hvis der er nogen, som alligevel vil tage deres bil og køre udenom betonklodserne ved nogle af de mindre grænseovergange, er politiet klar.

- Hvis der er nogen, der ulovligt vil ind i landet, kan vi ikke 100 procent garantere, at det ikke sker. Men vi er klar med operative løsninger, som holder tilsyn med stederne. Derudover er vi også klar med løsninger, hvis det skulle blive et problem.

- Vi forventer dog, at når det her har bundfaldet sig, vil vi se markant færre rejsende de kommende uger.

Politiinspektør Brian Fussing, Syd- og Sønderjyllandspoliti. Foto: Ernst van Norde

Reaktioner fra grænselandet

Michael Kragh, 40 år, Gråsten.

Jeg synes, det er for sent, at de lukker grænserne. Hvad nytter det at lukke skoler og daginstitutioner, hvis ikke også, at vi lukker de ydre grænser? Dog synes jeg, at det positivt, at det bliver gjort nu. Vi skal tage det alvorligt.

Foto: Ernst van Norde

Helene Fridan, 59, Lyngby

Jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg er kommet her i dag for at hente min datter fra Berlin. Hun har ikke kunne komme med et tog, så hun har fundet nogle søde mennesker, der vil køre hende her til grænsen. Jeg er så kommet for at hente hende det sidste stykke vej hjem.

Foto: Ernst van Norde

Erik Sennels, 84, og Jutta Sennels, 78, Aabenraa

Jeg synes, at det er ærgerligt, men nødvendigt. Vi nyder at bruge Flensborg by, fordi vi synes, det er sådan en dejlig by. Men vi er da klart bekymrede, og det der er mest bekymrende, er, at vi ikke ved, hvor længe det kommer til at stå på.