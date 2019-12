Genialt gave-trick tager nettet med storm

Står du hver eneste december i sidste øjeblik med gaveindkøb og indpakning? Så kan dette trick, der i denne måned er gået viralt på det sociale medie TikTok, måske gøre pakkepinslerne en del mere overskuelige.

Du kender helt sikkert irritationsmomentet, når det går op for dig, at du lige akkurat har klippet for lidt indpakningspapir af, til at det kan nå sammen om gaven, du skal have pakket ind.

Mors baby wipe-trick tager nettet med storm



Det råder TikTok-tricket nu bod på. Faktisk kræver det ikke andet end lige at dreje gaven 45 grader til den ene side.

Ekstra Bladet har selv fattet saks og papir og testet det virale gave-trick.

