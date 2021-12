Genkender IKKE corona-sabotage

Hos Region Sjælland og Region Hovedstaden kan man ikke genkende, at borgere booker test- og vaccinetider og med vilje udebliver.

Det danske netmedie POV International beskrev søndag, at der i en Facebook-gruppe bliver opfordret til at blive væk fra test- og vaccinetider.

Gruppen kæmper med egne ord for at 'få åbnet vores samfund op igen, så alle kan færdes frit'.

- Midlet, gruppen vil benytte til det formål, er fundet hos ministeren selv - brudte aftaler.

- Når en minister kan bryde aftale på aftale, så kan befolkningen også, står der på Facebook-siden for gruppen Digital Civil Ulydighed.

I et skriftligt svar oplyser Region Hovedstaden, at man oplever 'nogle udeblivelser'.

- Antallet af udeblivelser har imidlertid været nogenlunde konstant under coronapandemien.

- Vi kan derfor ikke genkende, at der skulle være tale om koordinerede udeblivelser for at lægge pres på systemet, lyder det.

Nogenlunde samme melding kommer fra Region Sjælland.

- Vi har ikke observeret en ændring i mønsteret af udeblivelser, så fænomenet er p.t. ikke noget, vi oplever som et problem.

- Men det er selvfølgelig noget, vi holder øje med, skriver regionen.

Region Syddanmark har ikke 'fra centralt hold' hørt om mange udeblivelser fra test og vaccination. Det kan dog forholde sig anderledes lokalt på de enkelte sygehuse.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra de to sidste regioner.

Søndag lød en hård kritik fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Han langede ud efter Facebook-grupper, 'der prøver at sabotere vores indsats med vacciner og testning'.

'Det her er grænseløst usolidarisk og fuldkommen ødelæggende for Danmarks indsats,' skrev Heunicke på Facebook. Her henviste han til artiklen fra POV International.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Anden juledag blev 189.840 personer PCR-testet. Få et overblik over de danske corona- og vaccinetal her: