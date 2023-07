Genopliver 46.000 år gammel orm: Gik i jomfrufødsel

For første gang nogensinde har forskere genoplivet en organisme, som er så mange tusinde år gammel

Den lille, mikroskopiske rundorm har ligget begravet i 46.000 år.

Men selvom den efterhånden har tilbragt en del somre dybt nede i den sibiriske permafrost, betyder det ikke, at den var død og begravet for evigt.

Rundormen er nemlig vækket til live igen. Det er dog ikke det eneste mirakel.

Gik i fødsel

Et studie, som tidligere på ugen blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift PLOS Genetics, kortlægger, hvordan rundormen således gik i jomfrufødsel kort efter, at den var blevet vakt til live af et hold forskere.

Det er ifølge en dertilhørende pressemeddelelse, som Washington Post og Finans har bragt dele af, sket gennem en proces, der hedder partenogonese, hvor ormen fik unger uden en mage i en laboratorieskål.

'Vores resultater er vigtige for forståelsen af evolutionære processer, fordi generationsperioder kan strækkes fra dage til årtusinder. Langsigtet overlevelse af individer af arter kan føre til genfund af ellers uddøde slægter', skriver forskerne fra PLOS Genetics i pressemeddelelsen.

Det er første gang nogensinde, at det er lykkedes forskere at genoplive en organisme, som er så gammel, som tilfældet er med rundormen.

Ormen er ikke det eneste vilde fund, man har gjort i permafrosten.

I 2020 blev der i Sibiriens absurde kulde og permafrost eksempelvis fundet en fuldstændig velbevaret mumificeret bjørn.