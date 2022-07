Genoptager SAS-forhandlinger onsdag

Pilotforeningen og SAS genoptager forhandlingerne om en ny overenskomst onsdag.

Det skriver TV 2, som har fået oplysningen bekræftet af den svenske mægler. Dansk Pilotforening bekræfter ligeledes nyheden over for Ritzau.

Siden 4. juli har omkring 1000 SAS-piloter fra Danmark, Norge og Sverige strejket.

Turister strandet

Som følge af strejken sidder mange turister lige nu fast i udlandet, herunder er 180 danskere i øjeblikket strandet på den græske ø Lesbos.

Det kan være så godt som umuligt at finde alternative ruter hjem fra nogle destinationer på grund ekstraordinær efterspørgsel på sommerferierejser i år.

Det har Glenn Bisgaard, som er salgsdirektør i Apollo, tidligere fortalt.

Uenige om overenskomstaftale

Strejken skyldes blandt andet, at SAS under coronapandemien måtte opsige omkring halvdelen af piloterne. Der var dog en aftale om genansættelse, når der igen blev brug for dem.

SAS har efterfølgende ansat nye piloter på overenskomster med andre vilkår i de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect, hvilket piloterne er utilfredse med.

Forhandlingerne om en ny overenskomstaftale brød sammen mandag i sidste uge. Det er de forhandlinger, som onsdag genoptages.