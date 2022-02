Genovervejer vaccine til børn

Sundhedsstyrelsen er i gang med at revurdere anbefalingen om vaccination af børn i alderen fem til 11 år.

Det fortæller direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm i et interview med Politiken.

- Vi er i gang med at revurdere anbefalingen af to årsager. Dels fordi omikron er noget andet end delta og giver færre indlæggelser. Dels fordi sæsonskiftet er på vej, og smittekurven vil knække på grund af stor befolkningsimmunitet, siger han til mediet.

Der har været stor uenighed om, hvorvidt børn bør vaccineres mod corona, fordi små børn kun meget sjældent bliver alvorligt syge af covid-19.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Ekstra Bladet har tidligere spurgt ind til brugen af vacciner hos børn.

Det rette at gøre på det tidspunkt

Anbefalingen kom i november sidste år, og Søren Brostrøm understreger over for Politiken, at han stadig er af den overbevisning, at det var det rette at gøre på det tidspunkt.

- Vi har aldrig været i tvivl, om det var rigtigt at tilbyde vaccination til børn i alderen 5-11 år. Det var det. Smitten spredte sig især i den aldersgruppe, de bragte virus videre til forældre og bedsteforældre, som kunne blive alvorligt syge af deltavarianten, siger han.

- Børnene har bidraget med nogle procentpoint til den samlede befolkningsimmunitet, som er årsag til, at covid-19 ikke er en samfundskritisk sygdom.

Politiken skriver, at Statens Serum Institut vurderer, at det reelle antal smittede i øjeblikket er op mod tre gange højere end de officielle tal viser, hvilket kan pege i retning af, at op mod halvdelen af skolebørn i aldersgruppen allerede har haft omikron og dermed er immune. Og det betyder, at immuniteten kan være højere blandt børnene, end tallene i udgangspunktet viser.

41,7 procent af alle børn mellem 5 og 11 år har fået mindst et stik, imens 31,7 procent af gruppen har fået begge stik.