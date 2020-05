Georg Jensen sår tvivl om overlevelse

Det ikoniske Georg Jensen er i så store problemer, at selskabets ledelse nu taler åbent om virksomhedens mulighed for overlevelse.

Selskabet er kommet med regnskab, og igen er der røde tal på bundlinjen.

Tabet lyder på minus 48 millioner kroner for 2019, hvilket er en lille forbedring i forhold til året før, hvor underskuddet lød på 149 millioner kroner. De sidste fire regnskaber har selskabet samlet tabt 350 millioner kroner, og egenkapitalen er siden 2017 gået fra 537 millioner kroner til 387 millioner kroner.

Men milliontabet betyder sammen med årets corona-krise får selskabets ledelse til at tænde alarmklokkerne:

'Den finansielle situation og forventningerne til fremtiden indikerer, at selskabets pengebeholdning og going conern-forventning kan komme under markant pres,' lyder det i en note i regnskabet.

Selskabet forventer at fortsætte, men lyder det i regnskabet:

'Covid-19-situationen indikerer, at der væsentlighed usikkerhed, der så tvivl om selskabets evne til at fortsætte.'

Georg Jensens hovedejer er kapitalfonden Investcorp, der ejer selskabet gennem en virksomhed på Cayman Islands, som er et kendt skattely.