George Floyd-statue vandaliseret igen

En bronzestatue af George Floyd er blevet vandaliseret søndag formiddag.

Statuen står i New York og nåede kun at stå udstillet som en del af SEEINJUSTICE-udstillingen af Confront Art i to døgn, inden den var blevet ødelagt.

Foruden den er to andre statuer udstillet.

De viser Breonna Taylor, en sort kvinde, der blev slået ihjel med seks skud af politiet i sit hjem, og den afdøde politiker og borgerrettighedsforkæmper John Lewis.

Udstillingen havde premiere torsdag, men åbnede først for offentligheden fredag aften, skriver CNN.

Fanget på video

Statuen er blevet overhældt med grå, vandbaseret maling.

- Politiet er i besiddelse af videomateriale. Det viser en mand, der dukker sig bag en af statuerne.

- Så rører han noget sammen og, da han glider væk, kaster han en beholder med maling mod statuen, siger efterforsker ved New York Police Department Frances Sammon til CNN.

En gruppe unge, der ikke har noget med udstillingen at gøre, gjorde efterfølgende statuen ren, og kalder det 'meget følelsesladet'.

En af dem var en maler, der vidste, hvad der skulle bruges for at fjerne malingen. De gik selv ned og købte remedier til det.

Samme skete i juni

Det er kun lidt mere end tre måneder siden, det samme skete.

Her blev statuen af George Floyd, der også kun netop var blevet offentliggjort, overmalet med grafitti i Brooklyn. På siden af statuen var påskrevet navnet på den højreekstremistiske, nynazistiske, gruppe Patriot Front.

'Jeg vil gerne være fuldstændig tydelig over for den nynazistiske gruppe, der står bag det her. Forsvind fra vores stat,' skrev den demokratiske New York-guvernør Andrew Cuomo dengang på Twitter.

Hærværket skete, blot få dage før politibetjenten skulle modtage sin straf i sagen, hvor han dræbte George Floyd under en anholdelse i maj 2020.

Han blev idømt 22 et halvt års fængsel for mordet.