Geranium lukker af frygt for corona

Det var dobbelt dansk triumf da Noma og Geranium indtog henholdsvis første og anden pladsen på restauranternes verdensrangliste, World 50 Best Restaurants, tilbage i oktober.

Nu må restauranten sende en ærgerlig besked til de gæster, der skulle have spist på verdens anden bedste restaurant i januar måned.

Restauranten lukker nemlig ned for en periode på grund af corona.

'Vi må på beklageligvis meddele at Geranium, på trods af de sidste ugers høje smittetal og omstændigheder, ser sig nødsaget til at lukke ned for en periode, skriver Geranium i en mail til de uheldige kunder.

Først tid igen i april

Restauranten skriver, at de har fået mange annulleringer, og man mener ikke, det vil være forsvarligt at holde åbent.

Geranium tilbyder i samme mail at rykke de ramte gæsters reservation. Det nævnes ikke, hvor længe Geranium regner med at holde lukket.

Men restauranten med de tre michelin stjerner er ikke underligt meget populær.

'Vi er pt. fuldt booket i marts, så vi kan først være behjælpelig med en ny dato i april eller længere fremme,' skriver Geranium.

Ingen kød - men stadig dyr - på menuen

En måned efter kåringen som verdens næstbedste kom køkkenchef Rasmus Kofoed med en udmelding, der delte vandene.

Fra årsskiftet skulle der ikke være kød på menuen, lød det fra kokken, der i 2011 vandt det uofficielle verdensmesterskab for kokke Bocuse d'Or.

Rasmus Kofoed afviste dog, at det betød, man ikke kunne finde dyr på tallerkenen hos Geranium. Det kan du læse mere om her.