GEUS: Der var IKKE jordskælv på Bornholm

Lørdag eftermiddag indløb flere meldinger om rystelser og høje lyde på Bornholm.

Og nu kan forskningsinstitutionen GEUS, der er landets største forskningsinstitution inden for geologi, i hvert fald sige, hvad det ikke var.

- Der har IKKE været et lokalt jordskælv på Bornholm. Intet af vores data peger på, at der har været jordskælv ved øen eller andre steder i nærheden. Der har været en seismisk hændelse, som vi kalder det, når vi ikke ved, hvad det er, i det nordlige Polen, siger Trine Dahl, der er seniorforsker hos GEUS.

Hos forskningscentret har man talt med ganske mange bornholmere.

- Vi har kigget på, hvad der er foregået. Det meste, jeg kan sige, er, hvad det ikke er. Vi har fået mere end 60 henvendelser fra borgere, der fortæller os, hvad de har oplevet, siger Trine Dahl.

- Tidspunkterne spreder sig over eftermiddagen, hvor der er nogle tidspunkter, hvor der har været flere henvendelser. Men det spreder sig, og de fleste beretter, at der er sket flere ting - at der har været to kraftige og flere svagere ting. Men hvilke ting det er, det ved vi så ikke.

Af de 60 henvendelser har kun én fortalt, at der angiveligt er opstået revner i husmuren. Langt de fleste henvendelser går på beretninger om en dyb rumlen og trykken for ørerne.

Formentlig en sprængning

Den seismiske hændelse, der blev registreret på fastlandet i Polen klokken 14.57 søndag, mener GEUS er en sprængning. Hændelsen i Polen kan de til gengæld med sikkerhed sige har fundet sted.

- Den er for lille til, at vi tror, at det er det, man har mærket på Bornholm som seismiske rystelser, siger Trine Dahl.

- Men det passer jo med tidspunktet, og det kan muligvis være, at det er braget fra sprængningen, der har spredt sig, om som folk så har hørt på Bornholm, siger hun.

I stedet for rystelser i undergrunden kan det dermed tyde på, at der i stedet kan være tale om høje lyde, der har spredt sig i atmosfæren.

- Vi hælder lige nu til, at det er noget akustisk, der har spredt sig, siger hun.

Der behøver dog ikke været tale om en ulovlig sprængning i Polen, påpeger hun.

- Det kan være helt uskyldigt. Det kan i virkeligheden være en bygning, der bliver revet ned, og det behøver slet ikke være noget giftigt. Der sker masser sprængninger hele tiden. Der kan være mange helt lovlige forklaringer på det, siger Trine Dahl.

Intet nyt fra politiet

Hverken Bornholms Politi eller Forsvaret har meldt noget ud om, hvad de mener, der kan være forklaring på hændelsen.

Ekstra Bladet har talt med politiet søndag morgen, der dog ikke på nuværende tidspunkt kan komme med nyt.

Hos GEUS vil man også tale løbende med Forsvaret, hvis det skulle vise sig, at der har været en form for militær øvelse eller lignende i området.

GEUS har desuden været i kontakt med deres svenske kollegaer, hvor man ikke har registreret noget og heller ikke har modtaget henvendelser.

- Uanset hvad det er, så er vi altid interesserede i at høre, hvad det har været, selvom det måske er noget militært eller noget helt andet, siger Trine Dahl, der fortæller, at de arbejder videre på sagen fra i morgen.