Ghislaine Maxwell: Billedet er falsk

Fra det fængsel, hvor Ghislaine Maxwell i skrivende stund afsoner en dom på 20 år for medvirken til seksuel udnyttelse af mindreårige, forsøger hun at så tvivl om prins Andrews rolle i hele Epstein-sagen.

- Jeg tror ikke et sekund på, at det er ægte, siger hun om billedet af prins Andrew, hvor han står med den dengang 17-årige Virginia Giuffre, der har anklaget ham for seksuelt at udnytte hende.

Det siger hun i et interview med TalkTV, der er optaget i august og har premiere mandag, skriver The Guardian.

Artiklen fortsætter under videoen...

Sidste sommer blev Ghislaine Maxwell idømt 20 års fængsel

'Det findes ikke'

Billedet har ellers være centrum i sagen, hvor prins Andrew nåede frem til et forlig med Virginia Giuffre, der sagsøgte ham for et ukendt beløb for seksuelt overgreb.

Annonce:

Beløbet er dog rygtet at være op mod 3 millioner dollars - svarende til 20 millioner kroner.

Prins Andrew har selv nægtet nogensinde at have mødt Virginia Giuffre, og den historie støttes nu op af Ghislaine Maxwell.

- Det er falsk. Der har aldrig været en original, og der findes ikke et fotografi. Jeg har aldrig set andet end en fotokopi, siger hun.

Prins Andrew har fået frataget alle sine royale titler af dronning Elizabeth i kølvandet på den kommende retsag om hans indblanding i Epstein sagen.

Vil til Ukraine

I interviewet fortæller Ghislaine Maxwell samtidig om, hvor lidt hun bryder sig om livet i fængslet.

- Fængsel er virkelig en af de mest barbariske og forfærdelige oplevelser, et menneske kan gennemgå, siger hun og fortæller, at det eneste, der holder hende i gang, er troen på, at hun har noget at tilbyde.

Hun har da også et bud på, hvad det er, hun kan tilbyde.

Annonce:

- Hvis krigen i Ukraine stadigvæk pågår, kunne jeg bruge mine akutmedicinske evner og måske tage derover og hjælpe, foreslår hun i interviewet.