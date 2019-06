Gider ikke arbejde: Nu tigger de om 75.000 kroner til ferie

Et ungt influencer-par bliver udsat for voldsomt nethad

Det unge tyske influencer-par Catalin Onc og Elena Engelhardt, der beskriver sig selv som 'elskende, rejsende og drømme-jægere', har været udsat for voldsomt nethad og kraftig kritik, efter at de på deres Instagram, 'Another Beautiful Day Official', har bedt deres følgere om 75.000 kroner til en rejse til Afrika.

Parret siger selv, at de under rejsen, der skal foregå på en tandem-cykel fra Tyskland og ned gennem Afrika, vil skabe opmærksom om det 'mentale helbred'. Men for mange af deres følgere klinger ordene hult set i lyset af, at parret, der bor hos Catalin Oncs mor, også lader sig forsørge af hans mor, der må have hele to jobs for at få det hele til at løbe rundt.

Og de to influencere Catalin Onc og Elena Engelhardt, der også bare kalder sig Cat og Eli, har oven i købet udtrykt, at almindeligt arbejde ikke lige er deres kop te.

Det skriver flere medier, heriblandt Independent,

Parret har på hjemmesiden GoFundMe startet en indsamling til deres cykeltur ned gennem Europa mod Afrika og har sat et mål på 75.000 kroner. Men i løbet af de otte dage, indsamlingen har stået på, er der kun samlet 1500 kroner ind.

Deres usædvanlige indsamling til en såkaldt cykel-ferie har nemlig givet ekstremt bagslag med hadefulde kommentarer både i kommentarfeltet på Instagram og på GoFundMe, fordi parret har udtrykt manglende lyst til at tage et normalt arbejde:

'Nogle vil bare fortælle os, at vi burde tage os et job lige som alle andre i stedet for at tigge. Men når man som os har så stor betydning på andres liv, er det ikke en mulighed at tage et job. Vi kunne blive modeller og tjene hurtige penge, men vi ønsker ikke at reklamere for forbrugersamfundet. Et normalt job vil på det her tidspunkt for os være skadeligt', forklarer parret.

Parret forklarer i øvrigt, at de 75.000 kroner til cykel-ferien først og fremmest skal bruges således:

'De indsamlede penge skal bruges til cyklen og dens tilbehør, til mad og indkvartering (når det er nødvendigt) og til internet og SIM-cards i alle landene, så vi kan holde vores følgere 'up to date'. Og der skal også bruges penge til forsikringer.'

Forespørgslen om penge er dog på ingen måde faldet i god jord, hverken på Instagram eller på GoFundMe:

En bruger skriver følgende:

'Dette elendige stunt vil forfølge jer resten af jeres liv. Og så jeres stakkels mor. Jeg bliver helt bedrøvet over det her ....'

En anden skriver:

'Det er bare så patetisk. I lever et luksuriøst arbejdsfrit liv, mens en af jeres mødre må have to jobs bare for at forsørge jer. Og al jeres sludder om at arbejde ikke er en mulighed for jer. Opfør jeg voksent, og tjen jeres egne penge. I er en skuffelse for hele den menneskelige race.'

En tredje skriver:

'Kom ned fra jeres høje hest, og meld jer ind i den virkelige verden. Hvorfor skulle nogen lytte til råd omkring mental helse fra to mennesker, der ikke engang aner, hvordan det virkelig liv påvirker mennesker.'

Og en fjerde skriver:

'I er både dovne og frastødende.'

Den voldsomme kritik har fået parret til at lægge et nyt opslag ud på Instagram, hvor de forsøger at forklare sig:

'Nogle mennesker er hurtige til at dømme os. Netop nu har vi ikke ret meget. Vi accepterer at få penge fra min mor samt donationer. Men det er ikke noget, som vi skjuler. Vi har lært meget af den her situation', skriver Catalin Onc.