Gift par forlovet med samme kvinde: - Det er ikke en sexkult

Parret har kendt hinanden siden gymnasiet, men efter et møde på dating-appen Tinder er de klar til at udvide deres ægteskab

Det var kærlighed ved første blik, da det australske gifte par Rosie Haley og hendes mand, Ty, mødte Keneshia Petty på dating-appen Tinder.

De blev hurtigt alle tre meget tiltrukket af hinanden og besluttede sig på at starte et 'trekantsforhold'.

Inden for to måneder flyttede de sammen. Det fortæller de til flere britiske medier heriblandt The Sun, Mirror og Daily Mail. De har også delt deres kærlighedshistorie på deres private Facebook-profiler.

Efter at have været sammen i godt og vel et år har parret besluttet, at de vil gifte sig alle tre sammen. Noget som deres familier ikke mener, er en god idé.

Ty og Rosie mødte hinanden, da de kun var 17 år gamle og blev gift, da de fyldte 18.

Foto: MDWfeatures/Keneshia Petty

Mødtes og flyttede hurtigt sammen

Efterfølgende er Rosie sprunget ud som biseksuel, og den erkendelse fik parret til at bruge online-dating. Her mødte de Keneshia.

Efter et par uger, hvor de bare skrev sammen, mødtes de hver for sig med den 23-årige kvinde. Møderne viste sig at være en succes, og de tre har været uadskillelige lige siden.

Sidste november friede Rosie til Keneshia. Ty var udstationeret i mellemøsten, men da han vendte hjem igen, friede han også til kvinden.

- Polyamori betyder autentisk kærlighed, og det er støttet af os alle sammen. Det betyder kærlighed. Det betyder respekt og tålmodighed. At være tre sammen betyder mere kærlighed og forståelse. At vi bor sammen er hverken svært eller let. Vi har skulle vænne os til det og gå på kompromis, fortæller Keneshia.

Foto: MDWfeatures/Keneshia Petty

Fungerer perfekt

Rosie har kun været glad for den ekstra kvindelige tilføjelse til hjemmet.

- Jeg har altid gerne villet have mere selskab i huset. Jeg kan godt lide at have nogen, som jeg kan leve sammen med. Og det har været skønt at se hende overtage køkkenet, lyder det fra den forelskede 24-årige kvinde.

Hendes familie har haft meget svært ved at acceptere forholdet, og specielt bedsteforældrene fandt det problematisk. Det stopper dog ikke de tre forelskede briter.

- Polyamori er en helt normal måde at være i et forhold på. Der er intet forkert ved det. Vi elsker alle sammen hinanden meget højt. Det er ikke en sexkult, en religiøs kult eller noget andet. Vi har alle vores frie vilje, identitet og det er en lige så smuk kærlighed som mellem to mennesker, forklarer Rosie.