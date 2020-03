Giftig cocktail: To scenarier for boligmarkedet

Danmark vil blive ramt. Det vil være naivt ikke at frygte det værste for boligmarkedet, lyder det fra cheføkonom. Han håber dog på en blidere landing

Coronakrisen har skabt en giftig økonomisk cocktail, som får stor betydning for vores boligmarked, arbejdspladser og værdipapirerne i danskernes pensionsopsparinger.

Den dramatiske globale udvikling har fået investorerne til at flygte fra både aktier og obligationer på samme tid - hvilket er usædvanligt og har fået renterne til at stige den seneste tid.

Cheføkonom Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank har netop lavet en analyse af coronakrisens betydning for boligpriserne.

14.700 har meldt sig ledige i denne uge

- Jeg opstiller to scenarier. Jeg forventer det første scenarie - men det vil være naivt ikke at frygte det sidste. Coronakrisen vil påvirke økonomien negativt. Arbejdsløsheden vil stige, og Danmark bliver ramt, lyder det ildevarslende fra cheføkonomen.

Han understreger, at Den Europæiske Centralbank onsdag aften lancerede et nyt massivt opkøbsprogram for obligationer for yderligere 750 milliarder euro. Det skal medvirke til at styrke økonomien og presser renterne ned. Indtil udgangen af 2020 vil centralbanken opkøbe værdipapirer for en billion euro (7.500.000.000.000 kroner).

Det onde og det virkelig grusomme

For det danske boligmarked ser Jeppe Juul Borre altså to hovedscenarier.

- Corona-virussens hærgen kommer unægtelig til at påvirke boligmarkedet. Spørgsmålet er hvor meget, siger cheføkonom Jeppe Juul Borre. Foto: Arbejdernes Landsbank

- Coronavirussens hærgen kommer unægtelig til at påvirke boligmarkedet. Spørgsmålet er hvor meget. Mit hovedscenarie er, at coronakrisen vil påvirke boligmarkedet i en relativt begrænset periode.

- Vi går ind i en tid, hvor der vil være færre fremvisninger og generelt mindre interesse for at købe bolig. Det vil betyde færre handler. Men vi er lige trådt ud af 2019, som bød på det største antal bolighandler siden 2005, siger han og understreger:

- Så nedgangen kommer på ryggen af et boligmarked i høj fart. Det gør mig lidt mere fortrøstningsfuld, at corona ikke rammer et skrøbeligt boligmarked. Men et stærkt boligmarked.

Men når coronaepidemien ebber ud - og der igen kommer gang i økonomien og samfundet, så forventer cheføkonomen, at danskernes købelyst tager til igen.

- Dog ikke på helt samme niveau. Det her vil give et markant slag mod dansk økonomi, siger han.

- Stigende renter og arbejdsløshed påvirker boligmarkedet ret hurtigt?

- Ja. Men renterne er ikke den primære faktor i det her. For en uge siden ville jeg også sige, at coronakrisen vil påvirke boligmarkedet negativt, selvom renterne på det tidspunkt faldt.

- Så der vil jeg sige det samme om stigende renter. De kan godt skubbe lidt yderligere på vej, men er ikke den drivende faktor, siger han og tager hul på det mere negative scenarie for boligmarkedet.

Hårdt slag

- Det alternative scenarie er, at coronakrisen sætter sig - og forplanter sig dybere i den danske økonomi. Hvor vi kommer til at se ledigheden stige. Ikke bare i en nogenlunde midlertidig periode - men længerevarende.

- Hvis det sker, så får vi et hårdt slag mod boligmarkedet. Det, som holder boligmarkedet oppe - og som gjorde det i 2019 - er et solidt bagtæppe af lav ledighed, rekordhøj beskæftigelse, og at danskerne har haft pæn reallønsfremgang.

- Hvis coronavirus går hen og ødelægger det her solide bagtæppe - blandt andet ved, at den rekordhøje beskæftigelse vil falde i en længerevarende periode - så taler vi altså om en mere negativ historie. Det er ikke mit hovedscenarie. Jeg forventer det første scenarie, men det vil være naivt ikke at frygte det sidste, siger Jeppe Juul Borre.

