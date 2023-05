Giftig 'FBI-rapport' har gjort ham stiktosset

Ifølge statsadvokat John Durham manglede der reelle beviser for at efterforske Donald Trumps valgkamp i 2016. Og det gør den tidligere præsident stiktosset

En ny rapport udgivet af statsadvokat John Durham har udviklet sig til gift for FBI.

Her er konklusionen, at det amerikanske forbundspoliti FBI manglede 'reelle beviser' for at efterforske tidligere præsident Donald Trumps valgkamp i 2016 og forlod sig i for høj grad på tip, de havde fået fra hans politiske modstandere.

Rapporten blev offentliggjort mandag aften amerikansk tid, og nu reagerer den tidligere præsident. Og han er ikke tilfreds.

- Jeg og - langt mere vigtigt - den amerikanske befolkning har været ofre for den her langtrukne og forræderiske cirkusforestilling sat i verden af Demokraterne. Sat i verden af Comey. Prisen for at trække vores land igennem det her skal være høj.

- Det er en total skændsel. Det hele viste sig at være et gigantisk og farligt fupnummer, siger Donald Trump til Fox News.

Sådan så det ud i marts 2019, da Donald Trump reagerede på nyheden om, at Rusland-undersøgelsen viste, at intet tydede på, at der var en kriminel sammensværgelse mellem Trumps valgkamp i 2016 og Rusland. Foto: Carlos Barria/Ritzau Scanpix

FBI begik fejl

John Durham har de sidste fire år gransket baggrunden for den såkaldte Rusland-undersøgelse, der omhandlede russiske indblanding i præsidentvalget i 2016.

Manden bag er tidligere justitsminister William Barr, der i 2019 udpegede Durham til at undersøge, om FBI havde begået fejl, da de iværksatte Rusland-undersøgelsen.

Konklusionen på Rusland-undersøgelsen blev præsenteret af specialefterforsker Robert Mueller i marts 2019. Konklusionen var, at der ikke var beviser for en kriminel sammensværgelse mellem Trumps valgkamp i 2016 og Rusland, og det fik myndighederne til at undersøge sagen nærmere.

Og konkluderes det i den 306 sider lange rapport, at efterretningsvæsnet manglede 'reelle beviser' for, at der var et hemmeligt samarbejde mellem Trumps valgkamp og Rusland. Og derfor skulle Rusland-undersøgelsen aldrig have set dagens lys.

John Durham står bag rapporten. Foto: JULIA NIKHINSON/Ritzau Scanpix

Clinton involveret

Durham beskylder også FBI for at behandle Rusland-undersøgelsen anderledes end andre politisk følsomme efterforskninger - eksempelvis flere, der involverede Trumps demokratiske modstander ved valget i 2016, Hillary Clinton.

Durham skriver, at Clinton og andre topfolk fik briefinger om, at de muligvis var mål for udenlandsk indblanding. Trump fik derimod ingen briefing, inden FBI iværksatte undersøgelser af fire folk fra hans hold.

- Topfolk i FBI udviste en alvolig mangel på analytisk stringens om den information, de modtog. Især information fra politisk affilierede personer og enheder, lyder det i Durhams rapport.

FBI siger som svar på rapporten, at det har implementeret dusinvis af korrigerende virkemidler, der allerede er trådt i kraft.

Det ventes, at Trump vil bruge konklusionerne fra rapporten i sin kamp for at blive republikanernes kandidat til præsidentvalget i 2024.