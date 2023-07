Giftig larve fundet på Bornholm: Vær opmærksom!

En giftig larve er blevet spottet i området omkring Dueodde på Bornholm.

Det oplyser Bornholms Regionskommune på deres hjemmeside.

En borger har indberettet, at de såkaldte processionsspinderlarver er blevet spottet i området. En lille, grå og behåret fætter, der kan være ganske giftig.

Når larverne er samlet i flok, bevæger de sig i lange rækker og kravler ofte på jorden eller i træerne. Men bare fordi de er små, skal man ikke lade sig narre: Larverne er nemlig dækket af giftige hår, som de kan skyde fra sig, når de bliver forstyrret, oplyser kommunen.

Kommer mennesker i berøring med sådan et hår, kan det fremkalde både udslæt, stærk kløe og åndedrætsbesvær.

Vær opmærksom!

Indberetningen har fået Bornholms Regionskommune til at gøre borgere i området opmærksomme på en række punkter.

Både børn og voksne skal holde sig fra laverne og deres redespind i fyrretræer.

'Såvel redespind som larver i procession på jorden, skal man holde fingrene væk og under ingen omstændigheder tage larverne op,' skriver de og understreger, at det også gælder døde larver og tørre larvehuder, hvor de giftige hår sidder løst.

Ligeledes gør de opmærksom på, at hunde og andre dyr, der snuser til eller spiser larverne på jorden, kan blive alvorligt syge og i sjældne tilfælde dø.

'En angrebet hundetunge kan blive så medtaget, at dele af tungen bliver nedbrudt og falder af.'

Sidst lyder anbefalingen, at man bør søge læge, hvis man bliver syg efter at have været i kontakt med en processionsspinderlarve. Opdager man, at man har fået de giftige hår på huden, kan de fjernes med tape.