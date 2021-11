Giftig luft efter festival

Efter lysfestival oplever borgere i Indiens hovedstad Delhi, at luftforureningen er på et farligt niveau

Selvom det egentlig var forbudt, valgte borgere i Delhi, Indiens hovedstad, at fejre den hinduistiske lysfestival Diwali med fyrværkeri.

Det har ført til, at byen i disse dage oplever en voldsom luftforurening, som er farlig for Dehlis borgere. Det skriver BBC.

Hvert år slår luftforureningen i Indien mere end en million mennesker ihjel. Foto: Ritzau Scanpix

Fyrværkeriforbud

I forvejen er Delhi den mest forurenede by i verden. Det skyldes køretøjer, industri, støv og vejrmønstre.

Og i disse dage - efter fejringen af Diwali, hvor der brændes fyrværkeri af, ligesom der i nærområdet brændes rester af afgrøder - bliver luften i området så forurenet, at den er giftig.

Netop for at undgå den farlige luftforurening, havde regeringen forbudt salg af fyrværkeri. Men forbuddet fik ikke folk til at holde sig fra at fyre af.

Det har ført til, at beboerne fredag morgen vågnede op til en tyk smog i byen. Flere har klaget over kløen i halsen og våde øjne.

Beboere i Dehli vågnede fredag morgen op til tyk smog, som har fået flere til at klage over kløe i hals samt våde øjne. Foto: Ritzau Scanpix

Slår en million ihjel

Diwali går ud på at tilbede Lakshimi, som er gudinde for rigdom, og traditionelt bliver det gjort ved at tænde lys og lamper. Det er kun for nyligt, at fyrværkeri er blevet en del af festivalen.

Indien har verdens værste luftforurening og er hjem for 22 ud 30 af de værst forurenede byer. Den giftige luft slår hvert år mere end en million mennesker i ihjel i Indien.

Ifølge WHO ville beboere i Delhi kunne føje 10 ekstra år til deres liv, hvis byen overholdt WHO's retningslinjer for luftforurening.