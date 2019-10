Giftig suppe: Indisk kvinde dræber seks familiemedlemmer

En indisk kvinde har indrømmet, at hun har forgiftet sin svigerfamilie gennem en 14 år lang periode. Hun har angiveligt formået at dræbe seks personer

Den 47-årige indiske kvinde Jolly Joseph har indrømmet at have forgiftet sin svigerfamilie gennem en 14 år, skriver New York Times.

Det er lykkedes kvinden at dræbe seks af familiens medlemmer. Blandt ofrene er hendes mand, hans forældre og en to-årig niece.

Den listige seriemorders motiv er angiveligt, at hun håbede på at kunne arve familiens ejendom og andre værdigenstande.

Politiet i Indien siger nu, at hun er en af Indiens aller mest udspekulerede seriemordere.

Serverede gift i suppen

Jolly Joseph har nemlig i al hemmelighed serveret suppe, snacks og drikkevarer til svigerfamilien, hvor hun gennem hele perioden har puttet den kvælende gift cyanid i.

Kvinden bor i byen Koodathayai i det sydvestlige Indien, og offentliggørelsen af de mange mord har rystet den lille by.

Enken var nemlig kendt som en god borger, dygtig professor og var en aktiv del af kirkemiljøet i byen.

I takt med de faldne familiemedlemmer, blev hun mere og mere troende, fortæller folk som kender kvinden.

Kirkegården i kvindens hjemby, Koodathayai. Foto: SHALINI VENUGOPAL/Ritzau Scanpix

På grund af Jolly Josephs tilståelse skal gravearbejdet i gang. De seks begravede familiemedlemmer må en tur op af jorden til en retsmedicinsk undersøgelse.

Det er ikke noget, som de overlevende i familien bryder sig om. Den afdøde ægtemands søster, Renji Thomas, er i dyb sorg.

'Jeg beder til, at vi kan bringe retfærdighed over mine familiemedlemmers død. I forstår ikke, hvad der her gør ved mig som datter og søster at se mine elskedes jordiske rester komme op ad jorden efter så lang tid', fortæller hun.

Cyanid

På trods af kvindens egen tilståelse, så har hendes forsvarsadvokat udtalt, at der endnu ikke findes nok beviser til at dømme hende i retten.

Men den formodet seriemorder har ikke været alene om de mange drab.

Hun har angiveligt allieret sig med nogle bekendte i lokalområdet. Nemlig en medarbejder i en smykkebutik, som også er anklaget i sagen og en guldsmed fra nabobyen.

Ulovligt at sælge

De to herrer, som er mulige medsammensvorne, har nemlig adgang til at købe det giftige stof lovligt, fordi det bruges til at pudse guld.

De to mænd, som er mistænkt for at have en finger med i spillet, har nægtet sig skyldige. De benægter, at de har solgt kvinden cyanid.

Det er nemlig et stof, som er ulovligt at videresælge.

Løg om sit arbejde

Den ellers højt elskede kvinde har i mange år forgivet at arbejde på et nærtliggende universitet. Jobbet på National Institute of Technology i kystbyen Calicut nord for kvindes hjem, har kvinden dog selv opfundet, og hun har aldrig været tilknyttet universitetet.

Hvad kvinden har fået dagen til at gå med undersøges nu også af politiet.

Ikke engang kvindens to sønner, som hun har med sin afdøde mand, har nogen ide om den formodede seriemorders færden.