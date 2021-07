Giftige fisk invaderer danske strande

Selvom vejret er varmt og lysten til en dukkert i havet presser på, skal man i år passe ekstra på, siger marinebiolog til TV2 Lorry.

Der er nemlig tale om et såkaldt fjæsing-år i år, og det betyder at man kan støde på den giftige fisk 'fjæsingen' ved blandt andet Øresund og Storebælt.

- Hvis man bliver stukket, så gør det afsindig ondt. Det er virkelig en voldsom smerte. Man har oplevet nogle gange, hvor badegæster ude på dybere vand er blevet så chokeret over smerten, at de næsten er ved at drukne, oplyser Jens Peder Jeppesen, marinebiolog og akvariechef ved Øresundsakvariet til TV2 Lorry.

Den lumske fisk, som kan blive op til en halv meter lang, har små giftpigge, som kan føre til en forfærdelig smerteoplevelse. Desuden har den en tendens til at grave sig ned i havbunden, hvilket gør den umulig at spotte.