Giftlinjen: Farligt stof bliver mere og mere udbredt

Det Ecstasy-lignende rusmiddel MDMA er blevet mere populært i nattelivet.

Det kan mærkes hos Giftlinjen, en landsdækkende hotline der er oprettet til rådgivning om forgiftning. I 2012 var der 79 henvendelser om MDMA. Nu er det tal strøget op på 177, og det bekymrer overlæge ved Giftlinjen, Søren Bøgevig.

- Det er et tegn på, at det helt klart er derude, og det ikke er aftagende. Der er meget MDMA i omløb, og det har der været en del år, Søren Bøgevig.

Det var MDMA, også kaldet Ecstasy, der gjorde to drenge på 15 år alvorligt syge og sendte den ene i kunstigt koma i weekenden. Giftlinjen har de sidste tre år haft dårlige erfaringer med MDMA.

- Vi har haft en håndfuld, der har været kritisk syge, hvoraf tre er døde. Men det er heldigvis ikke flertallet af vores opkald, der handler om liv og død, siger overlægen.

Bekymrede forældre griber telefonen

Det er ofte ikke de forgiftede selv, der ringer til hotlinen. Med de meget slemme tilfælde, er det ofte pårørende, der ringer på vegne af den syge.

- Det er kæresten, konen, kammeraten og især forældrene, der ringer ind til os. Det er svært, at vurdere en patients tilstand over telefonen, men hvis det lyder meget alvorligt, sender vi en ambulance af sted med det samme, siger Søren Bøgevig.

Det bedste råd, og det der næsten altid bliver givet, er, at lade være med at tage stoffer. Men hvis man har tænkt sig at gøre det alligevel, så er der forskellige ting, som man skal være opmærksom på.

- Med rusmidler handler det altid om mængde. En 'nybegynder' vil reagere anderledes end en fast misbruger. Det er fuldstændig individuelt, hvordan ens krop reagerer på et givent rusmiddel, og man har kun en pushers ord for, hvad det er, man putter i sin krop, siger overlæge ved Giftlinjen, Søren Bøgevig.

Hvis du er i tvivl, så ring til din kommune

Hvis du som forælder ikke står i en akut situation, men er bekymret for at dit barn tager stoffer, så kan du ringe til kommunen og blive henvist til specifik rådgivning. Dirch Bacher, der er forældrerådgiver ved Københavns Kommune, har et simpelt råd til de bekymrede.

- Hvis unge får problemer med rusmidler, så er det ofte fordi de mistrives. Det er vigtigt at snakke med dem om deres liv, og hvordan de har det, siger han.

Ifølge Dirch Bacher, så er det lige så vigtigt ikke at være formanende overfor sit barn, og give dem plads til at fortælle, hvad de selv synes om stoffer.

- Lad den unge være ekspert på det at være ung, og så kan man langsomt bevæge sin ind på, hvad man som forældre mener, siger han.

