Giftsag i Korsør: Ti børn har forhøjede tal og skal tjekkes

Ti børn fra Korsør-området har forhøjede kolesterol- og nyretal og skal nu undersøges nærmere.

Fælles for dem er, at de har spist kød fra kalve, der har været forgiftet af et fluorstof fra en nærliggende brandskole.

Det skriver Jyllands-Posten.

Børnene er en del af en gruppe på omkring 180 borgere, der har fået taget blodprøver med henblik på at måle indholdet af stoffet kaldet PFOS.

Fluorstoffet er nu forbudt, men har været anvendt i brandslukningsskum frem til 00'erne.

Professor i toksikologi Lisbeth E. Knudsen, Københavns Universitet, vurderer, at PFOS er særligt farligt for fostre og børn.

- PFOS påvirker både kolesteroldannelsen og leverenzymerne. Det påvirker børns robusthed og modstandskraft.

- Og fordi børn er i vækst, er de meget afhængige af, at kroppen fungerer optimalt, ellers kan der komme misvækst, siger hun til Jyllands-Posten.

De 180 borgere, der er blevet undersøgt, kan have indtaget stoffet via kalvekød, de har modtaget gennem Korsør Kogræsserforening.

De får nu målt indholdet af PFOS i deres blod, ligesom de får målt deres stofskifte, levertal, nyretal samt langtidsblodsukker og kolesteroltal.

Det er værdier, der alle kan være påvirket af fluorstoffer.

Region Sjælland skriver i en e-mail til Jyllands-Posten, at de ti børn og deres forældre nu vil blive indkaldt til en samtale med en børnelæge.

Fluorstoffet er udledt fra brandskum, der er blevet brugt på brandøvelsespladsen i Korsør.

Med regnvandet er det endt på en mark, hvor køer fra Korsør Kogræsserforening har indtaget det.

Køerne har græsset i området i årevis, og derfor er alle nuværende og tidligere medlemmer af kogræsserforeningen blevet tilbudt en undersøgelse for at tjekke indholdet af PFOS i deres blod.

Resultatet ventes klart om nogle uger.

PFOS er identificeret som et såkaldt prioriteret farligt stof i EU's vandrammedirektiv, fordi det blandt andet er kræftfremkaldende.

Både i USA og i Sverige har der været sager om borgere, der er blevet forgiftet med fluorstoffer, men sagen fra Korsør er den første af sin art i Danmark.