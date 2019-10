Giga-banner på svinefarm

Aktivister fra Greenpeace har tirsdag morgen monteret et 42 meter langt banner på svinefarmen Vanløsegård.

Organisationen har haft 17 aktivister klar fra morgenstunden til at bestige en af fabrikkens fodersiloer. Med deres aktion vil Greenpeace vise deres utilfredshed med den store svineproduktion. I en pressemeddelelse skriver organisationen, at budskaberne for aktionen er 'Stop svineriet' og 'Giv os Danmark tilbage - stop svinefabrikkerne.'

Aktivister fra Greenpeace trængt ind på en svinefabrik og har monteret et banner. Foto: Philip Davali

Gården ligger mellem Ringsted og Holbæk. Det er én blandt ni svinefarme i området, som drives af den tidligere næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Peter Kjær Knudsen og hans tre sønner.

- Dansk svineproduktion har udviklet sig i en dybt uheldig retning, hvor langt størstedelen af kødet ender i udlandet, mens forurening af luften og vandmiljøet bliver herhjemme. Danmark er det land i verden, der laver mest kød per indbygger, og vi kan ikke indfri vores nationale klimamål uden at skære markant ned. Regeringen er nødt til at se på, hvordan vi reducerer antallet af svin og køer, så vi kan få plads til mere natur og CO2-absorberende skov, siger Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace.

Foto: Erik Albertsen / Greenpeace

Politiet er på plads

Politiet er blevet tilkaldt situationen og er tilstede.

- Vi opretholder ro og orden på gården, men vi har endnu ikke fået en anmeldelse fra ejeren, hvorfor vi kun ser til fra sidelinjen, siger Ole Hald, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet afventer situationen indtil ejeren beslutter sig for, at aktivisterne er uønskede på hans private grund.



Naboklager

Aktionen kommer efter Greenpeace har udgivet en dokumentar, hvor de har talt med en rækker naboer til svineproduktioner om de gener, naboerne lever med.



Ifølge dokumentaren plages naboerne af hovedpine, kvalme, opsvulmede øjne, diarré og åndedrætsbesvær. De frygter, at de bliver syge af de mange kemiske stoffer, der ledes ud fra staldene.



Greenpeace opfordrer til, at myndighederne iværksætter undersøgelser af de helbredsmæssige konsekvenser af at leve tæt på intensiv svineproduktion.



- Der mangler dansk forskning om sundhedseffekten af de mange kemiske forbindelser, der siver ud fra landets omkring 3000 svinefabrikker. Det er paradoksalt, at Danmark som en af verdens store svineproducenter ikke har relevant forskning af, hvad der sker, når nære naboer udsættes for en blanding af stoffer som svovldioxid, metan, ammoniak og mercaptaner," siger Kristian Sloth.



Greenpeace opfordrer regeringen til at halvere Danmarks produktion af køer og svin i 2030 for at indfri regeringens eget mål om reduktion af drivhusgasser.