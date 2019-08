Gigant-citroner høstes: Derfor bliver de så store i år

Sidste efterår og vinter faldt der så meget regn i det sydlige Californien, at det nu kan ses på citronhøsten. De gule citrusfrugter er nemlig gigantiske i år, skriver Los Angeles Times.

Men selvom det lyder ekstra saftigt med kæmpecitroner til weekendens drinks, så er det ifølge mediet ikke en god nyhed. I hvert fald ikke for firmaet Limoneira Co., der er en af statens største citronproducenter. Store citroner giver ikke lige så høj profit, fordi de oftere bliver presset om til citronsaft i stedet for at ramme butikkerne som frisk frugt.

Ifølge Los Angeles Times kan de store citroner indbringe omkring 18 dollars per karton - svarende til 121,5 kroner - hvorimod citroner af normal størrelse kan veksles til 30 dollars, 202,5 kroner, per karton.

Det betyder ifølge en markedsanalytiker, at virksomheden ikke vil være i stand til at hente det tabte hjem, heller ikke i den kommende sæson.