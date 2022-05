Gigant: Det er slut næste år

Nu melder Mercedes ud, at de stopper med at producere biler med manuelt gear fra næste år

I løbet af 2023 vil Mercedes kun producerer deres bilmodeller med automatgear.

Producenten oplyser ikke præcist hvornår.

En talsmand for den tyske bilproducent sagde onsdag, at overgangen vil ske for de enkelte modeller, efterhånden som man indfaser en ny generation af køretøjer.

- Med flere elbiler ser vi, at kunderne ønsker at skifte til elektroniske komponenter, batterier og elektrisk fremdrift, siger talsmanden.

Mercedes' CLA-modeller er en af de biler, som stadig tilbydes med manuelt gear. Foto: Daimler AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars

Vil reducere kompleksitet

I 2020 udkom Mercedes for første gang med nyheden.

Grunden er at kunne finansiere en investering i elbiler og videreudvikle software til bilerne. For at spare penge vil bilproducenten også tilbyde færre motorer på deres biler.

- Vi skal reducere kompleksiteten. Kompleksitet giver os ekstra omkostninger. Vi vil reducere fremtidige produkter, reducere platformene markant, reducere antallet af forbrændingsmotorer dramatisk og eliminere den manuelle gearkasse, sagde Markus Schäfer, der er medlem af direktionen ved Mercedes, dengang.

I USA valgte Mercedes allerede at frakoble manuelle gearkasser i 2015. Og selvom europæere har en forkærlighed for den manuelle gearstang, er det også ved at blive mere normalt med manuelt gear i bilerne her.