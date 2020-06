Gigant dropper sociale medier

Den amerikanske kaffegigant Starbucks tilslutter sig nu en lang række store virksomheder, som ikke længere vil reklamere på blandt andet Facebook.

Virksomhederne mener ikke, at den sociale platform gør nok for at fjerne hadefuldt indhold.

Starbucks oplyser i en pressemeddelelse, at man stopper med at købe annoncer på alle sociale medier. Det gør firmaet, indtil det ser en ændring i de sociale mediers håndtering af indholdet.

Coca-Cola, The North Face og mere end 160 andre virksomheder nægter alle at reklamere på Facebook i juli. Det sker blandt andet som led i kampagnen "Stop Hate for Profit", som flere organisationer står bag.

Kampagnen forsøger nu også at få alle europæiske virksomheder med på bølgen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den fælles boykot vil ramme Facebooks økonomi. Og fredag lovede Facebook-stifter Mark Zuckerberg ændringer.

Det sociale medie vil nu gøre mere for at fjerne hadefuldt indhold.

Det kan eksempelvis være politikere, som opildner til vold, eller racistiske ytringer fra brugere.

Det vil fremover blive fjernet uden undtagelse.

Reklamer med hadefulde ytringer om etnicitet, religion eller seksuelle præferencer vil blive blokeret.

Tidligere har Zuckerberg til dels afvist, at Facebook skulle blande sig i, hvad brugerne skriver og deler på platformen.

Imens har Twitter blandt andet advaret sine brugere mod indhold fra USA's præsident, Donald Trump. I forbindelse med raceurolighederne i en række amerikanske byer skrev han, "når plyndringen begynder, starter skyderierne".

Det markerede Twitter med en advarsel.

Den amerikanske chokoladeproducent Hershey køber tilsyneladende ikke den seneste udmelding fra Zuckerberg.

- Vi tror ikke, at Facebook vil håndtere voldelige og splittende udtalelser effektivt. På trods af gentagne løfter fra Facebook om at gribe ind har vi ikke set væsentlige ændringer, skriver Hershey ifølge nyhedsbureauet dpa.