Gigant i betalingsstandsning

Ekspert mener, at det er usandsynligt, at kinesisk ejendomssituation udvikler sig til ny finanskrise

Så gik den ikke længere.

Det kinesiske ejendomsselskab Evergrande har denne uge ikke formået at betale afdrag på sin enorme gæld.

Derfor er selskabet torsdag gået i betalingsstandsning, skriver Bloomberg og Berlingske.

Fitch Ratings har således sænket Evergrandes vurdering til en såkaldt 'restricted default', skriver AFP. Dermed er der ikke tale om en reel konkurs endnu.

Betydningsfuldt

Problemerne på Kinas ejendomsmarked er store, men de udvikler sig næppe til en ny finanskrise, mener Ashley Alders fra Hongkongs uafhængige myndighed for aktie- og futureshandel.

- Det her er en betydningsfuld begivenhed. Man må ikke undervurdere den. Men det er i bund og grund ikke en begivenhed med samme betydning for det finansielle system, siger Alders til finansmediet Bloomberg Television.

Evergrande skulle mandag betale afdrag på to lån på svimlende 82 milliarder kroner.

Evergrande er blandt verdens førende byggematadorer. Foto: Jade Gao/Ritzau Scanpix

Rammer hele verden

Over flere omgange har Evergrandes finansielle problemer skabt blodrøde aktiemarkeder over hele verden.

I september advarede selskabet investorer om så store problemer med pengestrømmen, at hvis man ikke hurtigt skaffede ny kapital, lurede en betalingsstandsning.

Evergrande er i et globalt perspektiv en gigant, som indgår på en liste over de 500 selskaber i verden, der har den højeste omsætning.

Selskabet har ikke officielt meldt ud, hvad der nu skal ske.

- Jeg regner med, at det næste skridt bliver, at alle kreditorer vil sagsøge Evergrande, siger Chen Long, som er partner i analyseselskabet Plenum.

Han mener, at Evergrande bliver nødt til at påbegynde 'en periode med omstrukturering'.

Selskabet har base i den sydkinesiske by Shenzhen og beskæftiger omkring 200.000 mennesker. Indirekte er selskabets mange aktiviteter med til at understøtte over 3,8 millioner arbejdspladser, skriver CNN.

I alt skylder Evergrande over 300 milliarder dollars - eller cirka 2000 milliarder kroner - væk.