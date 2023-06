Gigant i brøler: Afviste højgravid

EFTERLADT: Norwegian havde ingen problemer med at flyve højgravide Anna Rylander fra København til London, men det var straks værre, da hun skulle hjem igen - to dage senere. En klar fejl, lyder det fra den norske gigant

Skuffelse, stress og magtesløshed.

Det er et udpluk af de følelser, som Mikkel Altmann og hans højgravide kæreste, Anna Rylander, blev efterladt med, da Norwegian brød egne retningslinjer.

Parret blev nægtet adgang til deres fly til København efter en weekendtur til London, hvor de skulle besøge familie.

Ifølge Norwegians egen hjemmeside må gravide kvinder indtil uge 36 flyve med lavprisselskabet uden videre form for dokumentation.

Anna Rylander er 30 uger henne i sin graviditet, men alligevel var en medarbejder fra Norwegian hverken til at hugge eller stikke i. Medarbejderen mente, at grænsen gik ved uge 28.

- Hun var fuldstændig ligeglad. Hun havde ansvaret for sikkerheden på flyet og de andre passagerer, og 'jeg var jo i virkeligheden ikke interesseret i, at min baby skulle dø, var jeg vel?', siger Mikkel Altmann til Ekstra Bladet

Parret havde for at undgå problemer læst grundigt op på reglerne hjemmefra.

- Hvis det virkelig var rigtigt, det hun sagde, havde vi jo haft svært ved at komme hjem, før Anna havde født, og så var vi jo ikke taget afsted, siger han.

På flyselskabets egen hjemmeside står der tydeligt, at man som gravid kan flyve med op til fire uger før termin uden dokumentation. Foto: Screendump fra Norwegian

Efterladt

Efter en længere diskussion om, hvorvidt parret skulle med på flyet eller ej, endte det med, at medarbejderen fra Norwegian vendte sig om og gik.

- Så stod vi der og var sådan, hvad fanden gør vi herfra?

Parret måtte derfor trave igennem hele lufthavnen, hvor de fik besked på, at de kunne henvende sig i security, men der var ingen hjælp at hente.

- De kunne ikke hjælpe. Så skulle vi have fat i servicedesk, hvor der så ikke var nogen. Der var nogle telefonnumre, vi kunne ringe til, men der var ingen, der tog telefonen.

Parret blev efterladt i lufthavnen, og så skulle de ellers selv derfra finde en løsning. Privatfoto

Stressende

Hele episoden var langt mere stressende for parret, end flyveturen hjem til København ville havde været.

Skæbnens ironi ville, at det netop var årsagen til, at parret blev afvist i første omgang, nemlig at flyveturen ville være for stressende for barnet i maven ifølge Norwegian.

- Anna var helt rundt på gulvet. Først blev hun rasende på hende i gaten, men så blev hun også lidt bange, fordi hun tænkte: 'Er vi fanget i England, indtil barnet kommer?'

Ups

Efter længere tids søgen stod der pludselig en ved servicedesk, der ledte efter to personer, som var blevet afvist ved gaten.

- Det var en sød, ældre dame, der ledte os ud gennem security og tilbage ud i det område, hvor man tjekker ind.

- Så stod der en, som havde kontakt til Norwegian, og ventede. Da vi kom derud, kunne de godt se, at der var noget galt. De havde kigget lidt ekstra på reglerne og forstod, at det ikke var i orden, siger Mikkel Altmann.

Parret fik derfor en billet af Norwegian dagen efter, så de kunne kom hjem, men oplevelsen har alligevel sat sine spor.

- Vi vil anbefale andre, der er gravide, at finde et andet flyselskab.

'Beklager dybt'

Ekstra Bladet har efterfølgende kontaktet Norwegian, og den norske gigant lægger sig fladt ned.

'Det er helt klart, at det ikke burde være sket. Medarbejderen, som har talt med Anna, har begået en fejl. Vi beklager dybt, at dette er sket. Vi forstår, at det har været en hård og krævende situation for dem.'

'Vi har modtaget en ansøgning om refusion af økonomiske udgifter, og vi vil nu prioritere dette ved hurtigt at kontakte kunden og bringe orden i tingene. Vi vil også følge op internt, så det ikke sker igen,' skriver Norwegian.