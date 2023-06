Gigant på glatis: Medarbejderne tordner

Støtte til mangfoldighed er godt, så længe det ikke gør ondt.

Det synes at være holdningen hos Chr. Hansens topledelse.

For at markere den såkaldte Pride Month, juni, prydede den danske gigant, der fremstiller fødevareingredienser, sig med regnbueflag på sociale medier - indtil de pludselig forsvandt igen.

Som Børsen også har beskrevet, skyldes det et pres fra Guds eget land, USA.

'Vi har gjort det for at beskytte den amerikanske del af virksomheden og vores amerikanske medarbejdere, som har været udsat for alvorlige trusler og aggressive anklager,' skriver Chr. Hansen i et skriftligt svar til Ekstra Bladet på vegne af Winnie Bügel, direktionsmedlem med ansvar for 'Compliance og Corporate Affairs'.

Brev til ledelsen

Chr. Hansen, som også er repræsenteret i det danske C25-indeks, havde i 2021/22 i gennemsnit 3693 ansatte fordelt over hele verden.

Og langtfra alle i virksomheden har taget let på beslutningen om at fjerne den offentlige LGBTQ-støtte.

Ifølge DR har 400 medarbejdere underskrevet et protestbrev, som er blevet sendt til ledelsen. Beslutningen kaldes blandt andet et 'alvorligt tillidsbrud'.

'Vi føler, at I sætter profit og støtte til aktionærer og kunder over jeres egne medarbejderes arbejdsmiljø,' lyder det i brevet ifølge DR.

Nej til Pride

I fjor begyndte Chr. Hansen at støtte paraden Copenhagen Pride, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger har udvalget med ansvar for at arrangere parade-deltagelsen nu trukket sig i protest.

Copenhagen Pride bliver uden synlig deltagelse fra Chr. Hansen. Foto: Per Rasmussen

Winnie Bügel bekræfter, at beslutningen er truffet af medarbejderne. Chr. Hansen ønsker fortsat at støtte begivenheden økonomisk, lyder det.

Giganten skulle dog bedt Copenhagen Pride fjerne Chr. Hansens logo, skriver DR.

Ikke-svar

Chr. Hansen har afvist at stille op til interview med Ekstra Bladet. I stedet har virksomheden efter eget udsagn 'svaret' på en række skriftlige spørgsmål.

Ekstra Bladet vil især gerne vide, om man kan true sig til indflydelse på Chr. Hansens beslutninger. Til det ellers simple spørgsmål har Chr. Hansen givet et sandt ikke-svar.

'USA har over den senere tid oplevet en bølge af boykots og trusler på tværs af en lang række sektorer imod virksomheder, der viser deres støtte til Pride offentligt. Det har desværre også ramt Chr. Hansen, i lighed med mange andre virksomheder.'

'Det er gået ud over vores amerikanske medarbejdere, som har været udsat for alvorlige trusler og hadefulde anklager.'

'For at beskytte vores amerikanske del af virksomheden og medarbejdere har vi derfor i dette tilfælde truffet den svære ledelsesbeslutning at fjerne regnbueflaget fra vores sociale medier,' lyder det fra Winnie Bügel.

Klapper i

Ekstra Bladet har senere forsøgt at få et klart svar på førnævnte spørgsmål. Det er ikke lykkedes.

- Jeg er ikke talspersonen her, siger Kathrine Westermann, Head of Media Relations, og fortsætter:

- Vi har svaret og brugt Winnies ord. Vi har svaret det på den måde, vi har svaret, så det kan du holde dig til.

I boksen herunder kan du læse Chr. Hansens mailsvar i fuld længde.