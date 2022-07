Gigant raser: Vil ikke finde sig i det

Det kommer ikke til at være uden kamp fra Twitters side, at mangemilliardæren Elon Musk løber fra sit købstilbud af det store sociale netværk.

I hvert fald ikke hvis det står til Twitters betyrelsesformand, Bret Taylor, der - selvfølgelig i et tweet - skriver, at platformen planlægger at 'tage retslige skridt' mod forretningsmanden.

Artiklen fortsætter under tweetet...

I tweetet skriver formanden, at man rigtig gerne ser, at handlen afsluttes til den pris og de vilkår, som var aftalt med Elon Musk, og at man vil tage juridiske midler i brug for at aftalen bliver overholdt.

Hvad der helt præcist er planlagt fra Twitters side er der ingen detaljer om endnu.

Droppede gigahandel

Reaktionen kommer efter Tesla-ejeren sent fredag opgav at købe Twitter, som han ellers havde afgivet et købstilbud på tilbage i april 2022 til et svimlende beløb af 44 milliarder dollars.

Han har over flere omgange truet med at bakke ud af aftalen, hvis ikke Twitter ville oplyse antallet af falske konti og spamkonti på platformen, som Elon Musk havde efterspurgt.

'I går afviste Twitters topchef offentligt at fremlægge bevis for under fem procent (andel falske profiler)', skrev Musk på Twitter.

'Denne handel kan ikke komme videre, før han gør det.'