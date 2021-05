Gigant står bag ny dansk feriepark

Det bliver den franske gigant Center Parcs, der skal stå for driften af den nye danske feriepark på Als

Det bliver en af de største spillere på marked, der skal stå i spidsen for at drive Danmarks nye feriepark i byen Nordborg på Als.

Det oplyser Linak og Bitten & Mads Clausens Fond, der allerede har igangsat opførelsen af det nye ferieresort på Als.

Center Parcs Europe driver i forvejen 28 af Europas største ferieparker, og er dermed et af de stærkeste brands i europæisk turisme med tilbud om familieferie i Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig.

- Parken etableres på Als hvor jeg selv er vokset op, og hvor der er enestående naturomgivelser i form af skove, søer og sandstrande. Jeg synes det er fantastisk, at vi med dette projekt gør det muligt for turister at nyde den samme natur, som jeg selv har mange gode minder fra.

- Center Parcs Europe kan sikre, at parken drives bæredygtigt og professionelt, og jeg er tryg ved at vi har fundet den helt rigtige partner, lyder det fra formand i Bitten & Mads Clausens Fond Peter M. Clausen.

Det nye resort kommer til at koste 1,3 milliarder kroner og har været lang tid undervejs. Allerede i 2012 startede de arbejdet med projektet, som også Sønderborg Kommune er med i.

Parken slår sig op på at have bæredygtighed og naturen i fokus.

