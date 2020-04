Gigant trodser krise: Søger 75.000 nye medarbejdere

Internethandelsgiganten Amazon vil ansætte i hobetal for at imødekomme den stigende nethandel

For langt de fleste er det dystre tider, men for Amazon, der har specialiseret sig i nethandel, er der travlt som aldrig før.

Den verdensomspændende netbutik fortæller nu, at de søger 75.000 medarbejdere i USA, som skal sørge for, at de fortsat kan levere varer til et stigende antal kunder, der i disse dage foretrækker at handle hjemme foran skærmene.

Amazon er størst i USA, hvor amerikanerne lystigt handler alt fra elektronik til fødevarer. Og de har allerede ansat 100.000 mennesker i nye stillinger, men det slår åbenbart ikke til, hvis de skal følge med efterspørgslen.

Alt er dog ikke fryd og gammen, for der har været flere demonstrationer og politisk modstand, fortæller Reuters. Der har været smittede blandt de ansatte, og kritikerne har sagt, at Amazon burde lukke deres lagre ned for at undgå smittespredning.

Klar besked fra en medarbejder: Send os hjem. Foto: Jeenah Moon/Ritzau Scanpix

Protester foran et lager tilbage i marts. Foto: Jeenah Moon/Ritzau Scanpix

Svaret er dog i første omgang, at medarbejderne skal have foretaget temperaturmålinger og bære masker.

Arbejdsløsheden når skyhøje rekorder i USA i disse dage, og internetgigantens behov for arbejdskraft er blot en dråbe i vandet.

Amazon har lovet at hæve lønnen på verdensplan. I USA betyder det, at timelønnen for de lavestlønnede bliver hævet fra 15 dollars til 17. I dansk valuta svarer det til en stigning fra 102 kroner til 116.

I alt agter de at bruge 3,4 milliarder kroner på at hæve lønnen under pandemien.

På med masken og ud med varerne, lyder devisen fra Amazon lige nu. Foto: Shannon Stapleton/Ritzau Scanpix

Rygterne har længe svirret om, hvornår Amazon skulle dukke op i Danmark, men det er endnu ikke blevet til noget. Dog står de allerede for to procent af den danske nethandel, som bliver distribueret via andre globale platforme, eksempelvis i Tyskland.

I USA står Amazon for over halvdelen af al handel på nettet.