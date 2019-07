Gigant vil opkøbe Just Eat

Udbringningsgiganten Takeaway.com vil opkøbe Just Eat, der er stiftet af danske Jesper Buch.

Det skriver erhvervsmediet Bloomberg.

Selv skriver Just Eat i en pressemeddelelse, at bestyrelsen diskuterer, om de skal gå sammen med konkurrenten.

Hvis Takeaway.com vil købe Just Eat, skal de komme med et bud senest 24 august, lyder det i pressemeddelelsen fra Just Eat.

Foreslag kom i februar

Tilbage i februar skrev britiske The Guardian, at kapitalfonden Cat Rock Capital Management, der ejer 1,9 procent af aktierne i Just Eat, krævede, at firmaet indstillede jagten på en ny topchef og i stedet skulle gå målrettet efter at fusionere med netop Takeaway.com.

'En fusion med en god, jævnbyrdig industri ville give et meget bedre resultat for aktionærerne end at satse på, at bestyrelsen finder en ny adm. direktør. Især i betragtning af bestyrelsens dårlige historik med at vælge topchef,' lød det i en udmelding fra Cat Rock til Just Eats bestyrelse.

I 2018 havde Just Eat en omsætning på 6,7 milliarder kroner og 26 millioner kunder.

Firmaet har en anslået værdi af 45 milliarder - altså en del mere end det trecifrede millionbeløb som danske Jesper Buch kunne stikke i lommen, da han solgte sin den af Just Eat til en række kapitalfonde i 2011.