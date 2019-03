Gigant vraget: Politiker jubler

Selvom der stadig er store huller i 4G netværket, bliver der allerede nu indgået aftaler om det kommende 5G-netværk.

Således kunne TDC mandag aften afsløre, at de havde fravalgt kinesiske Huawei til at indføre netværket i Danmark til fordel for det svenske teleselskab Ericsson. Det gav Lisbeth Bech Poulsens (SF) mandag aften et løft.

Hun mener ikke, at et kinesisk selskab nogensinde burde have været overvejet til at varetage 5G-netværket, som hun definerer som altafgørende for det danske samfund.

- Jeg er glad for aftalen. Huawei er som kinesisk selskab forpligtet til at samarbejde med Kinas efterretningstjeneste. Derfor har vi, for at sige det mildt, syntes, at et samarbejde med dem ville være en meget dårlig ide, siger hun til Ekstra Bladet.

Sådan er aftalen - 5G leverer meget mere kapacitet, hurtigere internethastigheder på mobilnettet og muliggør hidtil usete digitale fremskridt og innovation. - Aftalen med Ericsson omfatter også partnerskab med TDC om opgradering af det nuværende 4G-net. - TDC forventer, at opgraderingen af udstyr i mobilnettet vil ske uden store gener for kunderne. - Det nye partnerskab mellem TDC og Ericsson indledes 1. april 2019, og kontrakten løber til udgangen af 2023, hvor Ericsson vil levere udstyr og serviceydelser på TDCs landsdækkende mobilnet. - Ericsson overtager driften af TDCs net inkl. driftscenter, installation, kundeoplevelser, planlægning og optimering af nettet. - I lighed med andre aftaler vil TDC i samråd med myndighederne regelmæssigt vurdere aftalens sikkerhedskrav. Kilde: TDCs pressemeddelelse. Vis mere Luk

Andre kontrakter

Selvom den kinesiske tech-gigant fik et nej tak til samarbejde om 5G-netværk, sætter de stadig fodspor i danskernes internetforbrug. Hvis man får leveret sit internet ved at have kabel-tv fra Yousee, bruger man nemlig Huaweiteknologi. Den kontrakt blev tegnet i 2016 og løber frem til 2022.

- SF ønsker ikke et kinesisk selskab på grund af deres lovgivning. Kina er et særligt land, der kræver det her samarbejde med deres virksomheder, hvorfor vi ikke ønsker at have dem i Danmark. Men så længe der ikke er lovgivning om, at man ikke vil have kinesiske selskaber inde i dansk infrastruktur, er der ikke meget, man kan gøre.

- Huawei er førende inden for 5G-netværk. Burde vi ikke have valgt de bedste til opgaven?

- Huawei er dygtige, men der er stærke formodninger om, at de har den kinesiske stat i ryggen. Det, der foregår i Kina, får det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Nu har TDC truffet den har beslutning, og det virker som en god aftale.

- I Danmark har vi vel også pålagt teleselskaberne, at de skal kunne udlevere data om deres kunder, hvis vores efterretningstjeneste beder om det?

- Det er en aftale, som SF ikke er med i, og som vi ikke kommer til at stemme for. Den er alt for vidtgående. Jeg er politiker i Danmark og skal tjene danske borgeres interesser. På den måde er det ikke sammenligneligt, siger Lisbeth Bech Poulsen.

TDC håber på igennem aftalen med Ericsson at kunne tilbyde udvalgte kunder 5G-netværk allerede til sommer. En del af aftalen med Ericsson har også som hage, at TDC i samråd med myndighederne vil gennemgå aftalens sikkerhedskrav løbende, indtil den udløber i 2023.

