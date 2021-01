Giganter fjerner app

Google og Apple har hældt det sociale netværk Parler ud af deres appstores. Ifølge de to selskaber bruges mediet af højreradikale til at opfordre til vold.

Parlers app foretrækkes især af mange af præsident Donald Trumps støtter i USA.

App'en Parler blokeres på appstore af Google og Apple efter højreradikales angreb på USA's kongres onsdag. Foto: Olivier Douliery/Ritzau Scanpix

Google og Apple har skruet bissen på, efter højreradikale Trump-støtter onsdag stormede den amerikanske kongresbygning i hovedstaden Washington.

Google siger i en erklæring, at den famøse app må demonstrere, at den 'håndfast' kan styre indholdet på det sociale medie, før den vil blive lukket tilbage i Google appstore, Google Play.

Apple har givet Parler et døgn til at fremlægge en detaljeret plan for, hvordan den vil administrere indholdet på platformen.

Apple henviser til, at Parlers tjeneste blev brugt til at koordinere angrebet på USA's kongres.

Chefen for Parler, John Matze, kalder det et angreb på ytringsfriheden.

- Vi giver ikke efter for selskaber med politiske motiver og de autoritære, der hader ytringsfriheden, siger han ifølge BBC.

Matze har sendt en sms til Reuters. Her skriver han, at 'koordinering af optøjer, vold og oprør har ingen plads på de sociale medier'.

Google og Apples blokering af Parlers app kommer, efter Twitter har meddelt, at det permanent udelukker Trump fra at bruge det sociale medie.

Twitter har de sidste fire år været præsidentens slagkraftige medie i forhold til tilhængere og modstandere. Han udelukkes fra tjenesten, fordi han har brugt den til at sprede et budskab om vold.

Trump har senest haft 88 millioner følgere på Twitter.