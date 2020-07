Giganter nede

Hvis du lige nu forgæves forsøger at åbne Spotify-appen på din telefon for at lytte til din yndligsmusik, må du vente lidt endnu.

Streamingtjenesten er nemlig nede i øjeblikket, oplyser Spotify på deres Twitter-profil og skriver, at de arbejder på at løse problemet, så man igen kan åbne appen.

Du kan fortsat lytte til de sange, du allerede har downloadet på din Spotify-app, hvis du går ind og slår adgangen til internettet fra og åbner appen på ny.

I følge The Independent skyldes fejlen et teknisk problem hos Facebook.

Skaber kaos

Det tekniske problem hos Facebook går ikke kun ud over Spotify. En række apps, herunder Pinterest, TikTok og Tinder, er nemlig også ramt af nedbrud.

Ifølge mediet skyldes det, at de forskellige apps er koblet op til Facebook.

Problemet ser dog ud til kun at ramme iPhone-brugere, mens personer med en Android-telefon fortsat kan benytte de forskellige apps.

Opdateres ...