Gigantisk BIG-byggeri skrottet

Den danske stjernearkitekt Bjarke Ingels er blevet droppet af byggematadoren Larry Silverstein.

Dermed er Bjarke Ingels' skyskraber af stablede klodser, som siden 2015 været favorit til at stryge til vejrs der, hvor Twin Towers stod indtil 2001, endegyldigt lagt i graven.

I stedet har Larry Silverstein igen allieret sig med britiske Foster and Partners til designet af den sidste skyskraber i området.

Det skriver New York Post.

Bjarke Ingels' skyskraber af klodser fra 2015, som nu er droppet. Illustration: B.I.G.

Norman Fosters design blev oprindeligt udvalgt i 2006, men senere skrottet. Nu arbejdes der på et design baseret på den oprindelige idé dog 'væsentligt ændret til at være mere reflekterende for nutidige behov og smag', siger Larry Silverstein til New York Post.

Norman Fosters idé fra 2006 i midten af billedet. Til venstre ses 1 World Trade Center. Illustration: Norman + Foster

Foster and Partners blev droppet, fordi de primære lejere, mediegiganterne 21st Century Fox og News Corp, mente, at bygningen ikke var tilpasset deres arbejdsgange.

I stedet blev Bjarke Ingels' idé med seks kasser oven på hinanden udvalgt. Planen var, at hver kasse var tilpasset de forskellige afdelinger hos de to medievirksomheder.

I 2016 trak 21st Century Fox og News Corps sig som mulige lejere, og siden da har der været stille om projektet med navnet 2 World Trade Center.

Det vides endnu ikke, hvornår illustrationer af den redesignede skyskraber kan offentliggøres og byggeriet gå i gang.